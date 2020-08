Meerderheid Tweede Kamer wil geen quarantaineplicht na contactonderzoek

Het kabinet moet voorlopig afzien van een quarantaineplicht voor mensen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Een motie van D66-voorman Rob Jetten kon dinsdag op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verraste de Kamer dinsdag met de aankondiging van een quarantaineplicht voor mensen die het risico op een besmetting hebben gelopen en naar voren zijn gekomen in een bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook wilde hij een overtreding van de regel strafbaar stellen. Maar partijen uit zowel de coalitie als de oppositie voelen daar op dit moment weinig voor, bleek woensdag gedurende het debat.

Brief

In zijn brief schreef De Jonge dinsdag dat hij de plicht volgende week wilde laten ingaan. Dat kwam hem woensdag tijdens een Kamerdebat over de bestrijding van het coronavirus op veel kritiek te staan.

Niet alleen de oppositie maar ook regeringspartij D66 heeft moeite met het voorstel, dat ‘disproportioneel’ en ‘niet handhaafbaar’ werd genoemd. Tijdens het debat nam De Jonge al gas terug en zei hij dat hij langer de tijd wil nemen voor de uitwerking van het plan.

Motiveren

De partijen die de motie van Jetten steunden, denken dat het mensen kan ontmoedigen om mee te doen aan een contactonderzoek. Ze denken dat het „beter is om mensen te motiveren dan hen te verplichten om mee te werken aan maatregelen om het coronavirus te bestrijden”.

Voor mensen die positief getest zijn, wil minister De Jonge overigens wel zo snel mogelijk een quarantaineplicht invoeren.

