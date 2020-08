Ken je deze podcasts al? #39 Zorg

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week voor Metro vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal een podcastoverzicht met als thema ‘Zorg’.

1. Tommie in de zorg podcast

Verpleegkundige Tommie Niessen gaat in gesprek met inspirerende mensen uit de zorg. Van patiënt tot bestuurder, van viroloog tot spiritueel leraar en van leerling tot docent. Al deze mensen delen hun persoonlijke ervaringen, kennis en inspiratie over hun rol binnen de zorgsector.

2. Voorzorg

Voorzorg is de podcast over de gezondheidszorg in Nederland, gemaakt door de redactie van Skipr en Zorgvisie. Met nieuws, interviews en reportages uit de zorg. Uiteraard komt corona in de zorg veelvuldig aan bod.



3. Slaaptijd

Goede zorg begint bij jezelf en een goede nachtrust is daar een essentieel onderdeel van. Met de podcast Slaaptijd train je je lichaam en brein om te ontspannen en optimaal te herstellen. Je nachtrust verbetert en daardoor begin je je dagen met meer energie, focus en positiviteit. Goed slapen is net als gezond eten en voldoende bewegen een belangrijke pijler in jouw mentale en fysieke gezondheid. Slaaptijd luisteren is een relaxte ‘workout’ voor een optimale nachtrust.

4. Beter

Radiomaakster Harmke Pijpers bespreekt in deze BNR-podcastserie de laatste zorgontwikkelingen. In de podcast komende een grote diversiteit aan onderwerpen naar voren, waaronder ‘Een gezonde leefstijl als medicijn tegen corona’ en de impact van chronische allergieën.

5. In opname

Over de gepassioneerde werknemers van het Erasmus MC. Wat drijft deze toponderzoekers en artsen? Hoe denken naaste collega’s over hen? Interviewers Mark de Bruijn en Jelle Visser nemen je mee in hun wereld.

Lees ook: Ken je deze podcasts al? #38 True Crime

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.