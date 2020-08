GGD'en mogen testlocaties niet uitbreiden, laboratoria kunnen het niet aan

GGD’en mogen testlocaties niet uitbreiden, labs kunnen het niet aan

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de GGD’en verzocht voorlopig de testlocaties niet uit te breiden. De laboratoria die de test verwerken, hebben te maken met een capaciteitstekort.

Volgens het ministerie is de vraag naar een coronatest de afgelopen tijd „heel sterk” toegenomen, waardoor de testcapaciteit onder druk komt te staan.

Geen klachten

Afgelopen week ging het om een stijging van veertig procent. Het ministerie roept vanwege de capaciteit op alléén bij klachten een test te ondergaan. Onder de aanvragen voor een coronatest gaat het volgens Volksgezondheid in steeds meer gevallen om mensen die geen virusgerelateerde klachten hebben.



De vraag naar coronatests is vorige week met 40% gegroeid. Veel aanvragen zijn afkomstig van mensen zonder coronaklachten. Zo komt de beschikbare testcapaciteit onnodig onder druk. Laat je daarom alleen testen bij klachten. — Ministerie van VWS (@MinVWS) August 26, 2020

Uitgebreid in laboratoria

Momenteel kan nog iedereen die zich meldt worden getest, „maar we moeten voorkomen dat er nee moet worden verkocht, als deze groei van het aantal aanvragen doorzet”, zegt Volksgezondheid.

De komende tijd wordt daarom eerst de capaciteit in de laboratoria uitgebreid. Zodra dat gelukt is, kunnen de GGD’en het aantal testlocaties verder uitbreiden en de openingstijden verruimen. Het ministerie verwacht dat de testcapaciteit komende week weer op niveau is.

Jonge mensen

Het coronavirus blijft zich momenteel vooral verspreiden onder (relatief) jonge mensen: de helft van de positief geteste personen is tussen de 20 en 40 jaar. 13 procent is onder de 20, een kwart is tussen de 40 en de 60 jaar en 12 procent is 60 jaar of ouder. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het ‘coronadashboard‘. Over het algemeen zijn de symptomen bij jonge mensen mild. Ouderen lopen een groter risico op een ernstig ziekteverloop.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is positief over de ontwikkelingen. Hij wijst erop dat het aantal opgenomen coronapatiënten afgelopen week met 10 procent is gedaald.

