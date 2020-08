Ken je deze podcasts al? #41 Amerika

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal: Amerika.

1. Amerikanen lopen niet

In de podcast Amerikanen lopen niet, een productie van De Correspondent, neemt Arjen van Veelen je mee naar het vergeten hart van de Verenigde Staten. Een podcast waar je een heel ander Amerika leert kennen. Met onder andere onderwerpen zoals de grootste ketchupfles ter wereld, dominee in de vallei des doods en de burgermeester van Brooklyn.

2. BNR Amerika Podcast



Amerika staat bekend als land van hamburgers, sneakers en Donald Trump. Land van daklozen, miljardairs en de iPhone. Land van tegenstellingen. Amerika-kenners Bernard Hammelburg en Jan Postma kijken in de Amerikaanse ziel.

3. Amerika vs China

De neven Michiel (New York) en Roeland (Beijing) wonen allebei 8000 kilometer van hun thuisland Nederland. De wereldmachten China en Amerika zijn in een interessante geopolitieke tango verzeild geraakt. Wat zij waarnemen vanuit hun kleine appartementjes in de metropolen, wat zij meemaken tijdens hun reizen door het land en wat zij horen van hun buren, bespreken zij wekelijks met elkaar in deze podcast.

4. Bjorn in the USA: Amerika Kiest

Amerika-correspondent Björn Soenens (werkzaam voor de Vlaamse publieke omroep) geeft achtergrond en context bij nieuwsverhalen, waaronder Corona in de USA, de polarisatie van Amerika en Super Tuesday.

5. No Agenda

No Agenda is een langlopende Amerikaanse podcast van ‘onze eigen’ Adam Curry en John C Dvorak. Elke week bespreken zij op donderdag en zondag in hun podcast het meest recente (politieke) nieuws en media. De podcast geeft een goed inkijkje over de wat er in Amerika gebeurd.