De meteorologische herfst begint met een vleugje nazomer na warme augustus

Alhoewel de meteorologische herfst aanstaande dinsdag begint, betekent dat niet dat we kunnen rekenen op herfstachtig weer. Een mooie nazomer komt de afgelopen jaren wel vaker voor, en ook dit jaar kunnen we nog even genieten van wat warmer weer. Dat meldt weerbureau Weeronline.

De laatste week van de zomer was vrij wisselvallig, maar het weer zal de komende dagen kalmeren. Zo gaat de wind liggen en is er steeds minder kans op buien. De eerste paar dagen van de meteorologische herfst is het veelal droog, maar nog wel bewolkt. Hier en daar komt de zon wel even kijken.

Weer dinsdag en woensdag

Op dinsdag en woensdag kunnen we rekenen op temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Dat is iets minder warm dan normaal, voor de eerste dagen van september. Doorgaans is het dan 20 tot 22 graden. Maar er staat erg weinig wind, dus het is zeker niet koud, vooral als de zon even schijnt.

Na woensdag wordt het langzaamaan warmer, vrijdag wordt het 21 tot 24 graden.

Afgelopen augustus één van de warmste ooit

We krijgen niet alleen een warme nazomer, ook de zomer was heter dan normaal. Door een lange hittegolf gaat de afgelopen augustus dan ook de boeken in als de een-na-warmste augustusmaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,4 graden, normaal ligt dat zo’n drie graden lager. Alleen in 1997 werd het warmer: 20,5 graden, meldt Weeronline.

De hittegolf aan het begin van augustus zal je zeker niet ontgaan zijn. Die leverde ons maar liefst negen tropische dagen op. Dat is vrijwel nooit eerder gebeurd. Een tropische dag is een dag met een minimumtemperatuur van 30 graden. Op zomerse dagen, die zeventien keer voorkwamen, wordt het minimaal 25 graden. Ook het aantal zomerse dagen lag hoger dan normaal.

Warmer en natter

Naast de uitzonderlijke warmte van augustus, hadden we ook te maken met meer neerslag. Er viel landelijk gemiddelde 92 millimeter regen, normaal is dat 78 millimeter. Die regen viel vooral in de tweede helft van de maand. Aan het begin van de maand, toen de hittegolf ons land in zijn greep had, liep het watertekort juist op.

Niet overal in Nederland was het echter even nat, toen het uiteindelijk begon te regenen. In het oosten en zuiden viel op sommige plekken bijvoorbeeld nauwelijks regen, terwijl het in het westen, midden en noorden kletsnat was. Daar viel meer regen dan normaal. Er werd op plekken rondom het IJsselmeer zelfs meer dan 150 millimeter gemeten.

Als tegenhanger van de regen, hadden we gelukkig ook meer zon in augustus. Gemiddeld over het land scheen de zon 225 uur, tegen 195 uur normaal. Den Helder had met 252 uur de meeste zonuren, Maastricht de minste.

