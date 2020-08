Elon Musk stopt computerchip in de hersenen van een varken

Volgens Musk lopen er drie varkens rond met elk twee implantaten in hun hersenen. Bij een van de varkens was het implantaat verbonden met de snuit. De neutrale activiteit van het dier waren te volgen in een grafiek. De varkens waren ‘gezond, gelukkig en niet te onderscheiden van een normaal varken’, zei Musk. Een kijker van de webcast weet er nog iets grappigs van te maken en omschrijft de varkens als ‘cypork’.

‘Lezen van gedachten’

Begin deze week zei de techondernemer al dat hij een „werkend apparaat voor het lezen van gedachten” zou tonen. Neuralink, dat 158 miljoen dollar in financiering heeft gekregen (waaronder 100 miljoen van Musk zelf), werkt aan een verbinding tussen menselijke hersenen en computers. Er werken zo’n 100 mensen bij de startup.

Zelf omschreef Musk deze nieuwe technologie als „geweldig”. Naast het genezen van onder meer alzheimer, zou het ook mogelijk worden om alleen met je gedachten teksten te schrijven, zoals e-mails en sms’jes. Je zou zelfs een taal die je nog niet spreekt, kunnen downloaden.

Eind 2020 wil Neuralink de technologie op de eerste proefpersonen testen, maar daar is nog geen goedkeuring voor. Bij een eventueel proefpersoon zouden er vier gaatjes in de schedel geboord worden, waarna een robot de elektroden heel precies in de hersenen plaatst. Die elektroden zijn volgens Musk minder gevaarlijk dan de implantaten waar de varkens mee rondlopen.

