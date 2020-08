Mogelijk minder waterdruk of geen drinkwater door zeer hoog verbruik

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk zal verminderen of helemaal zal wegvallen. De enige manier waarop dat voorkomen kan worden, is als er meteen minder drinkwater wordt verbruikt.

Het bedrijf wil dat de klanten stoppen met tuinen sproeien, zwembadjes vullen en auto’s wassen. Daarnaast moet iedereen kort douchen en alleen ’s nachts de wasmachine inschakelen.

Tot een half miljard liter extra nodig

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. Sinds donderdag, de eerste warme dag, wordt er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf. Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar zaterdag was al 1,3 tot 1,5 miljard liter nodig.

„Onze waterreservoirs raken daardoor te snel leeg. Dan zit er niets anders op dan de druk in de leidingen te verlagen. Op sommige plekken kan het gevolg daarvan zijn dat er geen water meer uit de kraan komt.”

Hoogste nood in Gelderland en Overijssel

De dringende oproep van Vitens geldt voor het hele werkgebied, maar vooral voor de provincies Gelderland en Overijssel. Daar verblijven in deze zomervakantie heel veel toeristen, waardoor het aantal watergebruikers sterk is toegenomen. Bovendien hebben deze provincies al te kampen met zeer lage grondwaterstanden en droogte.

„We houden de situatie van uur tot uur in de gaten. Iedereen moet nu meehelpen om drinkwaterproblemen te voorkomen, zeker nu het nog dagenlang tropisch warm blijft”, zegt een woordvoerder van Vitens.

Heetste 8 augustus sinds metingen

Het is nog nooit eerder (sinds de metingen begonnen) zo heet geweest op 8 augustus. In De Bilt werd het om 11.40 uur 33,1 graden en daarmee is het officieel de warmste 8 augustus ooit gemeten, meldt Weeronline. In het zuidoosten van het land was het nog heter. In Arcen werd de 33,7 graden aangetikt.

Het oude record dateert uit 1975. Toen werd het in De Bilt 32,9 graden. Het is alweer het zesde officiële datum-warmterecord van het jaar. Daartegenover staan geen kouderecords.

