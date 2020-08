GGD’en kritisch over asymptomatisch testen, zorgen om overbelasting

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maakt zich zorgen over de plannen van minister Hugo de Jonge voor opschaling van de testcapaciteit. Hij waarschuwt voor overbelasting van onder meer het GGD-personeel.

Bruls: „Daar maken we ons zorgen over. We zitten al zes maanden in crisisstand. We zien allemaal dat de GGD’en het heel druk hebben, maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de boa’s en de organisaties achter de Veiligheidsregio’s. Die worden nu geholpen door personeel van gemeenten, maar dat houdt een keer op. Mensen moeten ook een keer kunnen uitrusten”, zegt hij in een interview met het AD.

Ook zonder klachten testen

Bruls uitte zijn zorgen gisteren, kort voordat minister Hugo de Jonge aankondigt dat de Nederlandse testcapaciteit in een aantal stappen sterk verhoogd wordt. Er worden nu 30.000 tests per dag afgenomen, dat moeten er ruim 100.000 worden in februari. De bedoeling is dat ook mensen zonder klachten zich kunnen laten testen, meldt De Jonge.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad is daar geen voorstander van. „De GGD’en staan al onder druk, je moet je ernstig afvragen of je dat moet willen. Onze oproep is echt: laten we tests bewaren voor mensen met klachten. Als mensen zich preventief laten testen, heeft dat gevolgen voor de capaciteit en de wachttijden.”

Kritisch over testen zonder symptomen

Alhoewel minister De Jonge van plan is om het ook voor mensen zonder klachten mogelijk te maken zich te laten testen, vinden de GGD’en dat geen goed idee. Mensen zonder klachten die zich laten testen, komen in beeld door bijvoorbeeld de app Coronamelder. Dat meldden onderzoekers, nadat de app in vijf regio’s werd getest.

Volgens de onderzoekers draagt „de onduidelijkheid over en late aankondiging van asymptomatisch testen” niet bij aan het draagvlak voor de app. GGD’en zijn dan ook „positief kritisch” over de CoronaMelder als aanvulling op het bron- en contactonderzoek.



Onderzoek naar meerwaarde

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat onderzocht wordt wat de meerwaarde is van testen zonder klachten. Aan de hand van de resultaten daarvan worden de richtlijnen landelijk aangepast. Voor de app zullen dezelfde richtlijnen gelden als die men landelijk hanteert.

In de regio’s waar de proef met de app liep, werd tussen 20 en 26 augustus ruim 50 procent meer getest dan in de week ervoor. In andere regio’s lag dit gemiddeld op 30 procent. Landelijk staat de testcapaciteit al onder grote druk. Vrijdag kondigde De Jonge aan dat Duitsland kan bijspringen met het testen in Nederland.

