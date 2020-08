Daling coronabesmettingen Duitsland, patiënten op ic in NL blijft gelijk

In Duitsland is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronagevallen. In Nederland zijn er geen nieuwe patiënten op de ic’s bijgekomen, maar er hebben ook geen patiënten de ic verlaten. Wereldwijd zijn er nu meer dan 25 miljoen mensen besmet (geweest).

Op vrijdag waren er in Duitsland nog 1571 nieuwe besmettingen geregistreerd, gisteren waren dat er 1479 en in het afgelopen etmaal 785. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI). Dat is de Duitse equivalent van het RIVM.

De afgelopen dag zijn er zes mensen in Duitsland overleden, waardoor het geregistreerde sterftecijfer door het coronavirus op 9295 staat. Het totale aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart begon is 241.771.

34 mensen op de ic’s

Op de intensive cares van de ziekenhuizen in ons land liggen zaterdag, net als vrijdag, 34 mensen met het coronavirus. Er liggen ook 577 mensen op ic’s met niet coronagerelateerde aandoeningen, 30 minder dan de voorgaande dag. In de ziekenhuizen liggen buiten de ic nog eens 96 mensen met corona, dat zijn er 4 minder dan de dag ervoor.

Dat blijkt uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag naar buiten bracht.

501 nieuwe gevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 501 meldingen van nieuwe coronagevallen. Dat is iets minder dan tussen donderdagochtend en vrijdagochtend, toen kwamen er 507 meldingen bij het RIVM.

In Amsterdam-Amstelland werden 73 positief geteste gevallen gemeld. Dat waren er vrijdag nog 86. In de regio Rotterdam-Rijnmond werden zaterdag 62 nieuwe gevallen gemeld, tegen vrijdag 80 positieve tests.

Wereldwijd 25 miljoen besmettingen

Wereldwijd is bij meer dan 25 miljoen mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Op 11 augustus, nog geen drie weken geleden, steeg het aantal geregistreerde besmettingen boven de 20 miljoen.

