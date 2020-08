Cabaretier Verveer is racisme-beschuldigingen zat: ‘Niet mijn probleem’

Cabaratier Roué Verveer is de beschuldigingen aan zijn adres over vermeend racisme beu. De Surinaams-Nederlandse komiek wordt vaak bestempeld als racistisch en seksistisch, maar vindt dat mensen de humor van zijn grappen in moeten zien.

Verveer zegt dat hij al ruim tien jaar grappen maakt over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan en over het gedrag van bepaalde bevolkingsgroepen. „Daar heb ik al die jaren nooit klachten over gekregen, tot nu. Waaruit ik de conclusie trek: het is niet mijn probleem, het is het probleem van de klagers. Dáár is iets veranderd, niet bij mij”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Humorlozen

Verveer meent dat er een klein groepje ‘humorlozen’ is dat nu te veel aandacht, eer en platform krijgt. „Alles is meteen fout, alles is meteen racistisch, alles is meteen vrouwonvriendelijk. We moeten elkaar weer eens lekker gaan plagen zonder meteen slachtofferhulp erbij te roepen.”

Racisme zelf vindt Verveer overigens wel een serieuze zaak, waar hij ook veel ervaring mee heeft. „Als studentje in Amsterdam kwam ik nooit de clubs rond het Leidseplein in. Te vol, alleen voor leden. Mijn vrienden kwamen er ook niet in.” Hij meent echter dat het, in tegenstelling tot wat je na de recente berichtgeving zou denken, vooruitgaat. „Mijn twee zoons komen tegenwoordig overal binnen. Het gaat wel goed komen. Als we een beetje meer om elkaar gaan lachen.”

