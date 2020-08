Meer dan 400 nieuwe coronabesmettingen: honderd meer dan vrijdag

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft flink stijgen. Op zaterdag zijn er 431 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei en een stuk meer dan gisteren, toen er 338 besmettingen werden gemeld.

Meeste coronabesmettingen in Rotterdam-Rijnmond

De grootste besmettingshaard is nog steeds Rotterdam-Rijnmond. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn daar 125 mensen positief getest, tegen 78 een dag eerder. Dat meldt het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Het aantal nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in Amsterdam bedroeg 67, een dag eerder waren er 53 nieuwe gevallen bijgekomen. In de regio Haaglanden kwamen 51 besmettingen aan het licht tegen 55 een dag eerder. De provincie Utrecht telde 22 nieuwe besmettingen, 14 minder dan vrijdag werd gemeld. Ook de regio Hollands-Midden noteerde 22 positieve gevallen. In de regio Midden- en West-Brabant telden de gezondheidsautoriteiten 33 nieuwe besmettingen tegen 23 in het voorgaande etmaal.

Daarmee wordt de vrees voor een tweede coronagolf weer een stukje groter. Het R-getal, dat aangeeft aan hoeveel mensen iemand zijn coronabesmetting doorgeeft, staat inmiddels op 1,4. Om het virus te laten uitsterven, dient dat getal onder de 1 te zitten.

Aantal ic-patiënten stijgt licht

Net als het aantal coronabesmettingen is ook het aantal ic-patiënten gestegen. Deze stijging is echter een stuk minder heftig: van 19 naar 22. Op de verpleegafdelingen liggen 67 besmette mensen, zes minder dan de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel, waarbij het aantal patiënten op de ic licht is gestegen. Het aantal ic-patiënten is echter nog altijd binnen de bandbreedte zoals gezien in de afgelopen maand.”

Op de intensive cares liggen behalve de 22 coronapatiënten ook 568 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat intensivisten in totaal 590 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al twee maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu ongeveer 900 mensen behandelen.

Lees ook: Aboutaleb in brief aan studenten: ‘Houd je aan maatregelen’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.