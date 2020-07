Frenna brengt racismetrack uit met Akwasi

Zanger en rapper Frenna is de studio ingedoken met collega Akwasi. De twee hebben een nummer opgenomen als antwoord op het soms verhitte racismedebat van de afgelopen maand.

„Ik heb er nog niet veel over gezegd maar het houdt me wel veel bezig”, vertelt Frenna over de protesten en de vele meningen aan BuzzE. „Ik ben niet zo’n type als Akwasi die goed kan praten. Ik laat liever de muziek spreken.”

De keuze voor Akwasi was ook snel gemaakt, aldus Frenna. Akwasi was de afgelopen maand haast voortdurend in de media vanwege zijn veelbesproken speech tijdens het Black Lives Matter-protest begin juni op De Dam in Amsterdam.

‘We moeten er samen iets van zeggen’

„We zouden altijd al een keer muziek maken en ik zei tegen hem: ik denk dat het nu tijd is. Dat we er samen iets van moeten zeggen”, zegt Frenna, die naar eigen zeggen niet kon achterblijven. „Ik vind dat ik hierin ook een voorbeeld moet zijn.”

De single, de de titel Wonder heeft gekregen, komt binnenkort uit. Het nummer is een hoopvolle reminder om vooruit te blijven kijken, zo vindt het duo. Afgelopen donderdag lieten de twee de track voor het eerst horen tijdens Frenna’s concert in de Ziggo Dome.

Black Lives Matter

Sinds het Black Lives Matter-protest is Akwasi een veelgenoemde naam rondom het racismedebat. Hij vindt zelf dat het juist niet om hem moet gaan. „Het gaat allang niet meer over mij, maar over de staat van het land”, benadrukt hij. „Op het moment dat mensen een manier hebben gevonden om het over mij te hebben zie je eigenlijk al dat het veel te lang over mij gaat.”

Akwasi kreeg na het protest veel negatieve reacties over zich heen, zo werd hij bedreigd en werd er aangifte tegen hem gedaan. Later werd hij het onderwerp van de veelbesproken grap van Johan Derksen in Veronica Inside. Ook plaatste een glazenwasser foto’s van het nieuwe huis van Akwasi online. Die glazenwasser is nu op non-actief gezet.

