630 nieuwe coronagevallen: Friesland opvallende stijger na buitenfeestje

Het coronavirus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 630 mensen. Dat is de hoogste stijging in een dag sinds 26 april, komt naar voren uit het coronadashboard van de overheid. In de afgelopen dagen zijn meer dan 3700 mensen positief getest.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 194 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de corona-uitbraak. Daarvan waren 177 gevallen in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen er 130 nieuwe gevallen bij, minder dan de 153 van zondag. Haaglanden noteerde 72 nieuwe coronagevallen, Midden- en West-Brabant 41 en Utrecht 33.

Een van de grootste brandhaarden is Bergen op Zoom. In de afgelopen 24 uur kwamen daar nog eens negen nieuwe gevallen aan het licht. In de afgelopen twee weken zijn 145 Bergenaren positief getest. Dat is meer dan het aantal nieuwe gevallen in Almere en Eindhoven bij elkaar.

Buitenfeest Dokkum

Een opvallende stijger is Friesland. Daar werden tussen zondagochtend en vanochtend 14 nieuwe patiënten geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin mei. Na een buitenfeest in Dokkum is het coronavirus vastgesteld bij zeker achttien jongeren.

Extra toezicht op feestjes in Dokkum na 9 besmettingen in uitgaansleven https://t.co/ChNLXEvXif — Leeuwarder Courant (@lc_nl) August 7, 2020

Een feestje in huiselijke kring was de besmettingshaard. GGD Fryslân houdt rekening met nog meer besmettingen, omdat een aantal mensen die op het feestje waren een afspraak gemaakt hebben voor een test. Die testen worden de komende dagen uitgevoerd.

Zaterdag meldde de Leeuwarder Courant al dat bron- en contactonderzoek duidelijk heeft gemaakt dat zeer waarschijnlijk verspreiding van het virus op een terras in de buitenlucht plaatsvond. Daarbij is te weinig afstand gehouden. De GGD doet daarom nogmaals de oproep ook in de buitenlucht de anderhalve meter afstand na te leven.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 128 patiënten met het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 2 juli. Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg past de stijging „nog binnen de bandbreedte van de afgelopen dagen”.

Het aantal patiënten op de intensive care daalde van 31 naar 29. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 99 coronapatiënten. Dat zijn twaalf mensen meer dan op zondag en het is het hoogste aantal sinds begin juli.

Op de intensive cares liggen ook 571 mensen met andere aandoeningen, 26 meer dan op zondag. In totaal behandelen ic-afdelingen nu 600 mensen. Al sinds begin juli schommelt het aantal patiënten op de intensive cares rond dat niveau.

Dashboard coronagevallen

Ben door het ministerie van VWS uitgenodigd om feedback te geven op het coronadashboard. Ben wel benieuwd: wat vinden jullie ervan?https://t.co/1Wr7DzdXMm pic.twitter.com/RMde3C0uia — Sanne Blauw (@sanneblauw) August 4, 2020

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ziet het dashboard als een cruciaal wapen tegen het virus. In het voorjaar, toen de intelligente lockdown werd afgekondigd, was de informatievoorziening over het virus niet op orde. Het kabinet moest „navigeren via de achteruitkijkspiegel”, stelde minister De Jonge in mei.

Het dashboard moet daar nu verandering in brengen: door alle relevante informatie bij elkaar te brengen, zou er snel alarm geslagen kunnen worden als er zorgwekkende ontwikkelingen zijn. „We gaan het virus zo dicht mogelijk op de hielen zitten.”

