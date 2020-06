Eerste versie coronadashboard is nu online te zien

Een proefversie van het veelbesproken coronadashboard van de overheid is vandaag online gegaan. Bovenaan de site staat meteen een felgele waarschuwing: ‘Let op: in ontwikkeling’.

Te zien is onder meer het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen, het aantal opnames op de intensive cares en het aantal positief geteste mensen per 100.000 Nederlanders (dat cijfer is nu 1,2). Ook kunnen mensen kijken hoe het virus zich ontwikkelt in hun eigen regio. Klik je nu bijvoorbeeld op ‘veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland’, dan zijn er de afgelopen 24 uur nul besmettingen gevonden.

Reproductiegetal en aantal besmettingen per 100.000 inwoners

Ook het inmiddels beroemde reproductiegetal is te zien. Dat getal moet het liefst onder de 1 zijn, waardoor het aantal besmettingen amper groeit. Op dit moment staat het reproductiecijfer op 0,87. Bovendien is een berekening te vinden van hoeveel mensen met COVID-19 per 100.000 inwoners besmettelijk zijn voor anderen. Dit getal wordt door het RIVM berekend en staat nu op 9,9. Dat zou betekenen dat in ons land op dit moment 1715 mensen besmettelijk zijn.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (VWS) kondigde het coronadashboard halverwege de maand mei aan. Met behulp van het dashboard moet snel kunnen worden ingegrepen als het coronavirus weer oplaait. Voor de verschillende cijfers zijn zogenoemde ‘signaalwaarden’ vastgesteld: als in meerdere categorieën deze ‘alarmbel’ afgaat, kan dat reden zijn om in te grijpen, aldus genoemd ministerie.

Definitieve versie dashboard komt eraan

Ingrijpen kan ook in een bepaalde regio, zo werd eerder duidelijk. „Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het kabinet om een advies van het Outbreak Management Team te vragen over nadere maatregelen.”

Nog niet alle gegevens zijn in het huidige dashboard verwerkt. VWS wil in de tweede helft van juni de definitieve versie lanceren.

