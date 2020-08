Feyenoord – Sparta voor 3000 fans met mondkapje, corona bij NAC

Feyenoord start het seizoen met een oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam voor 3000 fans met een mondkapje. Bij NAC is corona geconstateerd.

3000 toeschouwers in de Rotterdamse Kuip zien mogelijk de aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers debuteren bij de thuisploeg. Christian Conteh, overgekomen van Sankt Pauli, is ook speelgerechtigd. Zij moeten dat doen met een mondkapje op. Wie dat niet wil, komt het stadion niet in.

Fans Feyenoord zongen tijdens training

Feyenoord wilde aanvankelijk 7000 toeschouwers toelaten in het eigen stadion. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vond dat niet verstandig nadat hij beelden van de openbare training van woensdag had gezien. Supporters van Feyenoord zongen hun spelers tijdens de oefensessie herhaaldelijk toe. En dat is in strijd met de regels tegen de verspreiding van het coronavirus. Premier Mark Rutte sprak er donderdag tijdens een persconferentie schande van. Hij wil dat er in voetbalstadions alleen wordt gefluisterd of getoeterd. Lilian Marijnissen van de SP sprak hem daar onlangs op aan: „Eén ding weet ik zeker, in De Kuip wordt niet gefluisterd.”

Na 𝟏𝟓𝟒 𝐝𝐚𝐠𝐞𝐧 gaat de ⚽️ weer rollen in @DeKuip! Ben je erbij? Check alle info dan hier:#feyspa — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 9, 2020

Na overleg met de gemeente heeft Feyenoord nu besloten slechts 3000 fans toe te laten. De supporters moeten allemaal een mondkapje dragen vanaf het moment dat ze in de rij staan om het stadion binnen te gaan tot bij het verlaten van De Kuip. Ook in het stadion moeten ze 1,5 meter afstand bewaren. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden of jongeren tot 18 jaar mogen dicht naast elkaar zitten.

Matchday! Eindelijk weer na 5 maanden.

Ondanks alles toch wel zin in om Feyenoord eindelijk weer in De Kuip te zien spelen. #FEYspa — PatjeFR (@PatjeFR12) August 9, 2020

Coronagevallen bij Feyenoord en NAC

De gemeente en Feyenoord nemen na het oefenduel met Sparta weer contact met elkaar op. Dan wordt besproken of er volgende week fans bij de oefenwedstrijd tegen FC Twente mogen komen kijken. Bij Feyenoord werd deze week één coronabesmetting ontdekt. De club maakt niet bekend om wie het gaat, wel dat de wedstrijd kan doorgaan omdat verder iedereen negatief werd getest en gezond is.

Het doorgaan geldt vandaag niet voor de oefenwedstrijd tussen NAC Breda en FC Dordrecht. Die is afgelast naar aanleiding van twee coronagevallen bij de Brabantse voetbalclub. De twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie zouden elkaar zondag vanaf 12.15 uur treffen in het stadion van Dordrecht.

Twee positieve testen

„In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht is de gehele selectie en staf opnieuw getest op corona. Uit deze test zijn twee positieve testen teruggekomen. Om deze reden kan de wedstrijd tegen FC Dordrecht geen doorgang vinden. Omwille van de AVG-wetgeving en de privacy zal NAC niet bekendmaken welke personen dit zijn”, meldde de club uit de Keuken Kampioen Divisie gisteravond. De selectie en staf van NAC ondergaan iedere week een coronatest.

NAC heeft besloten het trainingskamp per direct te beëindigen.

Ajax speelde gisteravond tegen RKC Waalwijk (6-1) voor nul supporters. De gemeente Amsterdam was te laat met het afgeven van een vergunning. Donderdag zijn bij Ajax – FC Utrecht wel 4500 fans welkom.

