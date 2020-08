Op naar 200.000 euro voor familie verdronken Poolse redder: ‘Superheld!’

De crowdfunding op Gofundme die is gestart om de familie van de overleden Poolse Marcin financieel te helpen, gaat als een malle.

De Poolse Marcin Kolczynski, die drie kinderen uit zee wilde redden bij Julianadorp en daarbij zelf verdronk, laat een vrouw en drie jonge kinderen achter. Breed heeft het Poolse gezin het allesbehalve, wist Martina Janasz uit Den Haag.

Wat een goed initiatief! Geldinzameling voor repatriëring en begrafenis van Pool Marcin die na reddingspoging bij #Julianadorp verdronk. Hij laat een vrouw en drie jonge kinderen achter😢. Doe je ook mee? RT is fijn https://t.co/P1ntlWmWzk — Elize Lam (@elize_lam) August 6, 2020

Flinke uitschieters

Ze starte de crowdfunding. „Marcin heeft zelf drie jonge kinderen achter gelaten. Aangezien de kosten van de begrafenis en het lichaam vervoeren naar Polen duur zijn, wil ik hun hiermee een handje helpen”, licht ze toe.

Het beoogde bedrag was 35.000, maar gaat nu al over de 160.000 euro, and counting (en snel ook). Gemiddeld wordt bijna 20 euro gedoneerd, met flinke uitschieters naar boven.

Gulle gevers

Zo is er 3000 euro van een anoniempje. En tien euro van een Poolse Thomas (‘Tomasz’), 25 euro van een donateur zonder naam. 50 van Hans. 1000 van een gulle gever. „De reden dat ik hier wat aan gedaan heb, is dat ik het heel bijzonder vind dat iemand die hier toch als een soort ‘gastarbeider’ werkt, zijn leven in de waagschaal stelt om Nederlandse kinderen te redden,” reageert hij als Metro hem vraagt waarom hij gedoneerd heeft. „Veel Oost-Europeanen werken hier ook nog eens onder niet al te beste omstandigheden en ontmoeten dan ook nog eens een hoop weerstand. Dan moeten ‘we’ als Nederlanders wat terug doen.” Hij wil liever niet in de publiciteit.

‘Topper’

„Wat een topper, helaas met zijn eigen leven moeten bekopen. Veel steun aan de familie, niet alleen met woorden maar ook met geld”, schrijft een andere donateur als reactie. „Marcin mag van mij heilig verklaard worden….een superheld”, reageert een ander.

Laatste telefoongesprek

Monika, de vrouw van Marcin vertelde eerder dat ze net voor de dood van haar man nog met hem aan de telefoon hing. „Tijdens het gesprek zei hij plotseling: Wacht even, ik zie kinderen in de zee. Volgens mij is er iets aan de hand. Toen hing hij op.” Daarna kreeg ze een telefoontje met de mededeling dat hij was overleden.

Mui

Volgens een woordvoerder van de kustwacht werd de man voor het laatst zo’n 200 meter uit de kust gezien. Vermoedelijk is de man ook in een mui terechtgekomen. De reddingsbrigade en omstanders hebben er vervolgens alles aan gedaan om hem te vinden. Even later werd hij uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar helaas mocht dat niet meer baten.

Het lichaam van Marcin zal terug worden gebracht naar Polen. Daar kunnen familie en vrienden afscheid van hem nemen.

Bollenbedrijf

De verdrinking van de Poolse Marcin is ook hard aangekomen bij het bedrijf waar hij werkzaam was. Bij het bollenbedrijf Th. van Haaster in het Noord-Hollandse Callantsoog is iedereen dan ook ontdaan, vertelden ze eerder al tegen Hart van Nederland. „We zijn heel verdrietig. In het bollenseizoen werken we altijd heel hecht samen met de seizoenskrachten, en heel de familie werkt mee.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.