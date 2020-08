Ngozi solliciteerde met emoji’s via WhatsApp (en had succes)

Geen cv en foto waarop je een beetje voordelig uitkomt. Nee, solliciteren bij Subway kon onlangs met emoji’s als een ei en een avocado. Ngozi Emeh (20) nam de gok; en heeft nu een baan.

Een pakje boter? Dan geef je aan flexibel te zijn. Een rode peper? Dan vind je jezelf een pittige tante. Een komkommer? Fris type, hoor!

Zomaar drie voorbeelden uit de nieuwe sollicitatieprocedure van sandwichketen Subway. Jongeren kunnen er zo solliciteren naar een baan als sandwichmaker. De ‘ouderwetse’ sollicitatiebrief zal niet zomaar verdwijnen, maar een ontwikkeling is het wel. Ook bij Subway is een handgeschreven brief of een getypte brief via e-mail nog gewoon welkom. „We merkten dat het benaderen van jongeren wat lastiger ging”, zegt Sabine Hardick, woordvoerder van de restaurantketen met tweehonderd vestigingen in ons land. „We zijn daarom gaan kijken hoe we de drempel konden verlagen om wél te komen solliciteren. Daarom deze nieuwe manier, met een beeldtaal die de doelgroep goed kent.”

Solliciteren als sandwich-artist

Een paar weken geleden startte Subway met een wervingscampagne op verschillende social media-kanalen. Eigen medewerkers speelden de hoofdrol. Nav bijvoorbeeld, die op z’n 15e begon als sandwich-artist – zo wordt degene genoemd die elke sub op maat maakt – en op zijn 22e franchise owner is geworden.

Ngozi Emeh uit Den Haag kwam de campagne tegen en is nu enkele weken later al volop met de sandwiches in de weer. „Ik was aan het scrollen op Facebook en zag de reclame voorbijkomen. Toen vond ik dat ik het gewoon maar moest proberen, want het was lastig om een baan te vinden. Het heeft gelukkig goed voor mij uitgepakt.”

Solliciteren en praten met een chatbot

De manier van solliciteren vond Ngozi vooral makkelijk. Via een WhatApp-nummer sprak zij tegen een chatbot, die vervolgens contact zocht met de Haagse vestiging waar zij wilde werken. Ngozi moest wat persoonlijke gegevens sturen en aan de hand van emoji’s laten zien wat zij in huis heeft. „Het ging hartstikke snel”, kijkt ze erop terug. „Ik vind het zo ook beter, want voor het sollicitatiegesprek dat je later natuurlijk nog wel hebt, is er meteen leuke gespreksstof.

Ngozi stuurde een avocado (fit), kaas (allemansvriend), ei (ijverig) en vlees (een doorbijter). „Een paar dagen later werd ik al gebeld of ik nog steeds interesse had. Ik ben anders gewend. Soms moest ik twee weken wachten voor ik te horen kreeg dat ik niet werd uitgenodigd. Het gesprek dat ik bij Subway kreeg was leuk. Pas dan ga je jezelf natuurlijk echt presenteren en moet je uitleggen waarom je bepaalde emoji’s hebt gekozen.”

Proefdagen voor de doorbijter

Omdat ze ‘vlees’ appte, gaf Ngozi aan een doorbijter te zijn. „Ja klopt. Ik geef gewoon niet zo snel op.” Het leverde haar in elk geval twee proefdagen op. „Toen heb ik geleerd hoe je bij Subway de broodjes maakt. Het is hard werken – je staat niet stil – maar ik vind het leuk. Ik was gewend om bij de Jumbo achter de balie te staan, dat werd een beetje saai. Ik hoop dat ik hier een tijdje kan blijven werken en laten zien wat ik kan.”

Ze werd dus aangenomen en maakt nu het liefst een sandwich tonijn. „Die is best makkelijk, haha. Zelf eet ik graag een ‘chicken cheese’.” Een vaste baan of een vast aantal uren zit er nog niet in. Ngozi: „Ik ga in september Media en Cultuur studeren aan de universiteit in Utrecht, dus dat kan niet. Deze week heb ik wel al wel elf uur gedraaid.”

‘Dit is een uitkomst’

En hoe vindt men de nieuwe manier van solliciteren bij Subway zelf? Reza Parvin, franchise owner bij drie restaurants, nam via de nieuwe manier onder meer Ngozi al aan en is enthousiast: „De sollicitatieprocedure via WhatsApp met emoji’s is naar mijn mening een uitkomst. Het is snel, direct en doeltreffend. De gekozen emoji’s zijn ook een leuk onderwerp tijdens het uiteindelijke sollicitatiegesprek.”

