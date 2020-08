Vermiste zwemmer die kinderen wilde helpen aangespoeld op strand

Een man die nabij het Noord-Hollandse Julianadorp verdween toen hij drie kinderen uit het water wilde helpen, is aangespoeld op het strand. Daar is de reanimatie gestart en inmiddels wordt hij met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, meldt Kustwacht Nederland.

De man werd niet meer gezien nadat hij de drie kinderen probeerde te helpen. De kinderen zijn in veiligheid, meldt de Kustwacht. Vanuit het Kustwachtcentrum werd een zoekactie gecoördineerd, waaraan reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), een helikopter en een Kustwachtvliegtuig meededen.

De man is aangespoeld op het strand, daar is de reanimatie gestart en inmiddels is de man met een ambulance naar ziekenhuis onderweg. Over identiteit en toestand is verder niets bekend. De zoekactie wordt hiermee beëindigd. @vrnhn @KNRM @KNBRD 1/2 — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) August 2, 2020

Muistromen erg verraderlijk

De Kustwacht meldde rond 14.50 uur dat er een zoekactie plaatsvond. Omstreeks 15.45 uur maakte de Kustwacht bekend dat de man is aangespoeld op het strand. Over de identiteit en de toestand van de man is verder niets bekend, aldus de Kustwacht. De zoekactie is beëindigd.

Volgens de Kustwacht blijken de muistromen ter plaatse erg verraderlijk te zijn. Daarom blijven preventief twee reddingboten van de KNRM nog even op het water.

Een mui is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Wie in een mui zit, moet zich laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin weg zwemmen en met een boog terug naar het strand gaan.

Sterke stroming

Vanmiddag werd het lichaam van een 15-jarige jongen gevonden op het strand van Monster. Hij was al sinds vrijdagavond vermist. De jongen was vrijdagavond, samen met twee andere jongen, aan het zwemmen bij De Zandmotor. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. De twee andere jongens konden gelijk uit het water worden gehaald.

Reddingsbrigade Nederland waarschuwde badgasten het afgelopen weekend voor de sterke stroming en muien. „Omdat er een sterke stroming is, en er bovendien een oostenwind waait, raden we mensen aan om tot knie- of heuphoogte het water in te gaan en minstens met zijn tweeën. Als mensen toch gaan zwemmen, moeten ze dat met de kust mee doen in plaats van verder in zee te gaan”, liet een woordvoerder weten.

