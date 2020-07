Nieuwe coronaclusters in Brabant: ‘Veel mensen halen feestjes in’

Veel mensen lappen de coronaregels aan hun laars, waardoor het virus weer vrij spel krijgt. Daarvoor waarschuwen de GGD’s en ziekenhuizen in Noord-Brabant. Ze zien het aantal besmettingen stijgen.

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD’s in Brabant blijkt onder meer dat veel mensen die zich laten testen op het coronavirus niet thuisblijven tot ze de uitslag binnen hebben. „Onze medewerkers hebben geregeld mensen aan de telefoon die na zo’n test in de stad lopen, of bij vrienden op bezoek zijn, of toch zijn gaan werken”, zegt Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant tegen het AD. „Het gedrag van mensen baart ons echt zorgen.”

Zorgwekkend

Ze krijgt bijval van Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. „Veel mensen worden losser. We zien mensen feestjes inhalen, die tijdens de lockdown gepland stonden en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel zorgwekkend.”

GGD West-Brabant merkt dat mensen steeds minder de coronaregels naleven: het heeft al geleid tot „vijf à zes” ontdekte virusclusters, dus drie of meer aan elkaar gelinkte personen met de infectieziekte. „Dit baart ons zorgen. De maatregelen zijn versoepeld, maar de gedragsregels moeten wel nageleefd worden”, waarschuwt Van der Zijden ook bij Omroep Brabant.

„Het lijkt wel alsof we teruggaan naar het ‘oude normaal’, alsof corona er niet meer is. Kijk maar op straat”, vult Berden haar aan. Sinds vorige week dinsdag schommelt het dagelijkse aantal besmettingen tussen de tien en twintig. Klachten negerend tóch de deur uit gaan, is daarvan de grootste oorzaak, zegt Van der Zijden nog maar eens.

Blij

Onder de nieuwste coronapatiënten bevinden zich relatief veel jongeren, constateert de GGD. „Ze steken elkaar bijvoorbeeld aan op een feestje, als ze elkaar knuffelen of omhelzen. Omdat ze blij zijn elkaar weer te zien. Ook zij hebben ouders en grootouders die ze bezoeken. We willen niet dat virus zich ook onder risicogroepen verder verspreidt. Door uitvoerig te testen en bron- en contactonderzoek te doen, ontdekken we dat op tijd. Maar we moeten niet heel veel van deze haardjes krijgen.”

