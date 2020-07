Geen straf voor Friese ‘terrorist’ die Binnenhof wilde bestormen

De man die het Binnenhof wilde bestormen en daarna zelf wilde worden doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Hij was ontoerekeningsvatbaar en zit inmiddels op een psychiatrische afdeling.

De rechtbank in Haag heeft vandaag de 39-jarige Ramon A. uit Sneek ontslagen van rechtsvervolging. Hij werd ervan verdacht dat hij op 8 februari 2019 een terroristische aanslag wilde plegen op het Binnenhof in Den Haag.

Schizofreen

De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie eens dat de schizofrene man volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij handelde volledig vanuit een waangedachte, concludeert de rechtbank in de uitspraak.

Gevulde rugzak op Binnenhof

De man verklaarde twee weken geleden tijdens de behandeling van zijn strafzaak dat hij het plan had om op het Binnenhof politici neer te steken. De man, die behalve twee vleesmessen, ook een paar kookboeken en sportkleding in z’n rugzak had gestopt, denkt dat hij waarschijnlijk een psychose had of paranoïde was toen hij de trein naar Den Haag nam om een zelfmoordaanslag te plegen. „Ik was van plan het Binnenhof te bestormen met twee messen. Mijn doel was te worden neergeschoten door de politie”, vertelde de verdachte. „Ik was in een waan.”

Ernstig strafbaar

A. was op de marechaussee afgestapt voor de ingang van de Eerste Kamer en zei dat hij een terrorist was. De marechaussee sloeg groot alarm, arresteerde de man en liet het Binnenhof ontruimen.

De man is volgens de rechtbank schuldig aan voorbereidingshandelingen van moord met een terroristisch oogmerk en het bedreigen van politici met de dood. Dat noemt de rechtbank ernstige strafbare feiten. Omdat het niet tot een aanslag is gekomen, is de Sneker niet schuldig aan poging tot moord met een terroristisch oogmerk.

Ontoerekeningsvatbaar

Het Pieter Baan Centrum concludeerde dat het misdrijf de man niet kan worden aangerekend en adviseerde de rechtbank een langdurige behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank volgt dit advies. De man wordt langdurig opgenomen op de Forensisch Psychiatrische Afdeling van de GGZ Friesland. Eerder deze maand begon hij aan zijn behandeling.

Een straf in de vorm van tbs met dwangverpleging vonden psychologen en psychiaters van het Pieter Baan Centrum te zwaar en de rechtbank is dat met de deskundigen eens. Wel moet de man voor zijn schizofrenie worden behandeld om het gevaar voor herhaling laag te houden. Indien nodig kan de opname op de Forensisch Psychiatrische Afdeling na een half jaar worden verlengd.

