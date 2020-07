Voor de één een zegen, de ander baalt: het gaat heel hard regenen

Morgen, donderdag en vrijdag wordt er langdurige regen verwacht. Lokaal gaat er 60 millimeter water uit de lucht vallen.

Wie deze week op vakantie is in Nederland kan zich opmaken voor een compleet verregende driedaagse. De komende dagen gaan de hemelsluizen langdurig en stevig open. In drie dagen tijd kan lokaal wel 60 millimeter vallen, zo voorspelt weerdienst Weeronline. Komend weekend slaat het weer helemaal om en breekt een zonnige en droge periode aan.

Schrijf dat niet, het moet regenen!

De afgelopen tijd blikte Metro op basis van Weeronline-informatie al vaker vooruit naar een mooie zomer. Sommige lezers klommen dan in de pen om te melden dat ‘we dat niet moeten schrijven’, omdat veel mensen en beroepen last hebben van de droogte. Maar dat is het natuurlijk nou juist. De akkerbouwer juicht met wat vocht in zijn grond, de kampeerder baalt als een stekker als de druppels maar op z’n tentje blijven vallen.

Bijna net zo veel water als normaal in hele maand

Nu dus even goed nieuws voor zij die water hard nodig hebben. Een regenzone blijft de komende drie dagen boven ons land slepen. Hierdoor valt urenlang regen en soms regent het ook stevig door. De meeste regen is voor het midden en zuiden. Daar valt in drie dagen tijd regionaal 40 tot 60 millimeter. Ter vergelijking, in de hele maand juli valt normaal 78 mm.

Behoor over een half uur klaar staan op de beginplek om te gaan #hardlopen met m’n @loopmaatjes én er komt regen aan 🥴 Ga ik wel of ga ik niet?! pic.twitter.com/qbo5iwkrH7 — [email protected] (@RachelUitBussum) July 7, 2020

Dat het nu zo nat is, heeft voor een deel te maken met tropische storm Edouard. Deze voormalige tropische storm die bij Bermuda ontstond trekt vrijdag over ons land. Waarschijnlijk levert dit vooral veel regen op. Daarnaast steekt een stevige noordwestenwind op, maar de kans op zware windstoten is klein. Er is een zeer kleine kans, zo’n 5 procent, dat het op de Wadden tot storm komt.

Niet alleen maar veel regen

Hoewel het langdurig en flink gaat regenen, vallen morgen, de donderdag en de vrijdag niet helemaal in het water. Er zijn ook droge perioden van enkele uren en zeker in het noorden kan het ook hele dagdelen droog blijven. Daarbij kan in de noordelijke provincies bovendien de zon doorbreken. In het midden en zuiden is het over het algemeen donkergrijs weer en is de zomer ver te zoeken. Daarbij wordt het woensdag 16 tot 18 graden. Donderdag en vrijdag loopt het kwik op naar 18 tot 21 graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar 20 á 23 graden.

Langdurige regen erg gunstig voor de natuur

Dat het langdurig gaat regenen is een zegen voor de natuur. Omdat het lang en veel regent, maar over het algemeen niet plenst heeft het regenwater de tijd om de bodem in te trekken. Bij een flinke plensbui valt zoveel water in korte tijd dat een groot deel via de sloten wegstroomt.

Na een kletsnatte vrijdag, verandert het weerbeeld dit weekend compleet. De zon is terug en het blijft overwegend droog. Ook volgende week is de kans op vrij zonnig, droog en warm weer groot.

En mocht je balen van al die regen die komende dagen? Denk dan aan de wijze woorden die een oudere man ooit tegen de verslaggever zei: „Ach, het is geen verf.”

