President Brazilië die corona ‘wegwuift’… heeft corona

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een klein griepje. Althans, dat noemde hij eerder zelf zo. Hij heeft namelijk corona.

Bolsonaro is positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft de president vandaag zelf gezegd in een interview. De president vertoonde ziekteverschijnselen.

In een live-interview met nieuwszender CNN Brasil zei Bolsonaro zich „heel goed” te voelen (voor wie Portugees verstaat: kijk hier). Hij werd getest in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia.

Bolsonaro met mondkapje en op afstand

Gisteren was in een video op YouTube te zien dat Bolsonaro een mondkapje droeg en probeerde afstand te houden van zijn aanhangers, die hem voor het presidentieel paleis opwachtten.

Hij vertelde hen dat hij op advies van de dokter afstand hield omdat hij symptomen vertoonde. Bolsonaro zei dat zijn longen na onderzoek „schoon” bleken te zijn.

Afgelopen weekend was Bolsonaro nog veel onder mensen. Op zaterdag was hij met een van zijn zoons en ministers bij een diner in de Amerikaanse ambassade ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Hij vloog ook naar de staat Santa Catarina om poolshoogte te nemen nadat die staat was geteisterd door zware stormen.

Bolsonaro wil snel herstel Braziliaanse economie

De 65-jarige president heeft het longvirus lang gebagatelliseerd en omschreven als „slechts een klein griepje”. De laatste tijd bepleit Bolsonaro een snelle heropening van de economie van zijn land.

Brazilië is een van de hardst getroffen landen. Het coronavirus is bij meer dan 1,6 miljoen Brazilianen vastgesteld. COVID-19 is tot nu toe meer dan 65.000 Brazilianen fataal geworden. Alleen de VS hebben meer besmettingen en doden.

Video’s van Twitter gehaald

Jair Bolsonaro zette eerder twee video’s op Twitter die door het medium weer werden verwijderd. Bolsonaro overtrad volgens het bedrijf de richtlijnen.

Het staatshoofd uitte in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

I wrote a little something, a long-distance dedication to Jair #Bolsonaro. I hope he likes it. 😷🤡🙄 pic.twitter.com/psmxAnUkzt — Tim O'Connell (@Seiurus) July 7, 2020

