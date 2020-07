Nog even doorbijten, volgende week wordt het weer warmer

We moeten – wat het weer betreft – nog even met een sip gezicht naar buiten blijven kijken, maar is er mooier weer op komst. Komend weekend vindt zeer waarschijnlijk een overgang plaats naar een overwegend droog en zonnig weertype.

Mogelijk, zo meldt weerdienst Weeronline, gaat in de loop van volgende week ook de temperatuur omhoog en kan het op grote schaal 25 graden en nog warmer worden. Tot het komende weekend en mogelijk zelfs tot en met zaterdag is het wisselvallig zomerweer met maxima rond 20 graden. Nog even doorbijten dus.

Weer een mix van zon en buien

Deze week is het de ene dag zwaar bewolkt met af en toe regen en de andere dag is er een mix van zon en buien. Vandaag wordt het slechts 17 tot 19 graden en waait het, net als gisteren, nog flink. Later in de week is het rustiger en wordt het 18 tot 23 graden met de hoogste maxima in het zuidoosten.

Weekend nog niet zomers warm

Zaterdag is nog kans op een bui, maar de zon schijnt al beduidend vaker dan de dagen ervoor. Het wordt 19 tot 22 graden. Op zondag blijft het waarschijnlijk droog en is het flink zonnig. Met 19 á 20 graden in de kustgebieden tot 23 graden in Limburg is het heerlijk zomerweer. De zon is wel behoorlijk fel met zonkracht 6-7. Dat betekent dat de onbeschermde huid binnen 15 tot 20 minuten kan verbranden. De waarschuwing van Weeronline is op z’n plaats. Vorig jaar verbrandde een kwart van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 12 jaar minimaal één keer.

We gaan naar 23 tot 28 graden

Begin volgende week is de kans op vrij zonnig weer met normale temperaturen van 20 tot 23 graden groot. Halverwege de week neemt de kans op warmer weer toe en in de tweede helft van volgende week is ongeveer 50 procent kans op zonnig zomerweer met maxima van 23 tot 28 graden. De laagste maxima zijn voor het noordwesten en de hoogste temperaturen voor het zuidoosten van het land. Er is ook een vrij grote kans op meer gematigde temperaturen van 18 tot 23 graden. In dit scenario is het ook droog en vaak zonnig. De kans op een nog een wisselvallige week is heel klein.

