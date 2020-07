Groningen Airport Eelde doet aangifte om trekkers op landingsbaan

Groningen Airport Eelde is – zacht uitgedrukt – niet blij met de trekkers die gisteren op de start- en landingsbaan van het vliegtuig reden. Het vliegveld doet aangifte, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Noord.

Donderdagavond werd er op verschillende plekken in Nederland actiegevoerd door de boeren. Op het Binnenhof in Den Haag werd luid getoeterd, uit protest tegen de veevoermaatregelen. Rondom Breda reden tientallen trekkers en ook in Groningen waren boeren met hun trekker aanwezig.

Niet alleen op de Grote Markt in Groningen werd geprotesteerd, maar ook op het voorterrein van het vliegveld in Eelde werd er geprotesteerd. Zo’n vijftig boeren met bijbehorende trekkers hadden zich daar donderdagavond verzameld. Het verliep eerst rustig en gemoedelijk, vertelt een zegsvrouw. Maar dat veranderde toen de politie de demonstranten tegen 23.00 uur van het voorterrein afleidde.

Er rijdt een flinke toeterende stoet trekkers door Eelde voorlangs het vliegveld….. 'K wil slapen verdikkie!! 😂 — Paul Zweverink (@paulzweef) July 2, 2020

De landingsbaan op

Zo’n twintig trekkers namen een andere afslag. „Via de achterkant van ons terrein zijn ze de start- en landingsbaan opgereden”, aldus de woordvoerder van het vliegveld. Om op die baan te kunnen komen, werd een hek vernield. „Het oprijden van de baan is echt moedwillig geweest. Ze moesten echt een achteraf-route nemen en hebben een hek geforceerd.”

In #Groningen schijnen de trekkers over de landingsbaan van vliegveld Eelde te rijden… #boerenprotest — ItismePatty (@itisme_Patty) July 2, 2020

Het vliegveld was op dat moment nog open voor medische vluchten, zoals donorvluchten. De boeren vertrokken weer nadat een medewerker van het vliegveld de boeren tegemoet reed. „Gelukkig wel, want de veiligheid komt hierdoor in het geding”, zegt de woordvoerder. In de korte periode dat de boeren op de start- en landingsbaan stonden, vonden er geen medische vluchten plaats.

De protestactie problemen kunnen opleveren voor de traumahelikopter, zegt interim-directeur van het vliegveld Bart Schmeink tegen RTV Noord. „Een traumahelikopter zou elk moment moeten kunnen opstijgen en landen, daar is hij voor. Gelukkig is dat nu goed gegaan.”

Trekkers op vliegveld Eelde pic.twitter.com/59My2K6Dzk — Nikslijkt Wattis 🚜 🐄 🍀 (@nikslijktwattis) July 2, 2020

Wel is er schade aan het hek en de baanverlichting. Die laatste schade had in de tonnen kunnen lopen, maar is redelijk beperkt gebleven. „De schade is dermate hersteld dat er gewoon kan worden gevlogen.”

Veel agenten

Vandaag wordt er opnieuw geprotesteerd door de boeren. Een handjevol boeren – zonder trekker – heeft zich rond 11.00 uur verzameld op het Malieveld in Den Haag. Ze demonstreren tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Vanochtend was er al veel politie op de been, om te voorkomen dat de boeren naar het Binnenhof zouden komen. De binnenstad van Den Haag is vanwege de actie afgesloten.

