Verdeeldheid boeren: ‘wilde acties vanavond’ vs. nog even wachten

Het zou zó maar kunnen dat je vanavond op een trekker of honderd stuit, als je in Den Haag bent. Want veel boeren zijn boos, willen actie én invloed uitoefenen. Maar sommigen willen toch de politiek nog een kans geven en roepen juist op om vanavond niét te gaan.

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept landbouwers in elk geval wel op om vanavond met hun tractoren naar het Binnenhof in Den Haag te rijden, omdat ze fel tegen maatregelen op het gebied van veevoer zijn. In de (social media) kanalen van FDF stuurt Mark van den Oever, voorman FDF: „Vanavond optoeren voor het te laat is. Wilde acties door heel het land. Bestuur is om 20.00 u op het Binnenhof.”

De reacties zijn verdeeld. „Te triest voor woorden. De boeren die hieraan meedoen alle steun en tegemoetkomingen afpakken en direct vastzetten. Echt heel veel verstand hebben jullie niet”, antwoordt iemand op het Instagram-account van FDF.

Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dat wil doen, stuit veehouders tegen de borst.

Lees hier over Drentste boerenrockband ‘De Wethouders’ op het (regenachtige) boerenprotest in februari

Invloed

Van den Oever verwacht minimaal honderden boeren. „Als FDF zullen we deze actie zeker steunen, maar we coördineren het niet. Als FDF een actie organiseert, gaan daar weken aan vooraf. Het zijn groepen boeren die op eigen initiatief, vanuit de bestaande groepsapps, een plan maken. Ik ben benieuwd hoe creatief ze worden.”

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de plannen van Schouten. „Willen we invloed uitoefenen op die stemming, dan zullen we vanavond Den Haag wakker moeten schudden. Zodat ze voor de goede zaak, namelijk, gezonde koeien en een gezonde melkveehouderijsector, stemmen. Het is van evident belang dat men niet kiest voor het desastreuze plan van Carola Schouten”, zegt FDF.

Boeren zijn nu al onderweg naar Den Haag. Morgenochtend word het een zooitje op de weg! — Jack de Woordkunstenaar.🇳🇱 (@JackenWodan250) July 2, 2020

De actiegroep stelt dat de Nederlandse melkveehouders Schouten er al een half jaar van proberen te overtuigen dat haar voermaatregel om stikstof te reduceren niet in de haak is. „De melkveehouders hebben verschillende programma’s aangeboden die beter zijn dan die van onze minister, en beter aansluiten bij de praktijk.”

Wel gaan/niet gaan

Agractie riep de boeren juist op vanavond nog niét richting Den Haag te rijden. De groep liet weten de politici ruimte te willen geven voor het debat en ze niet onder druk te willen zetten door trekkers en demonstrerende boeren in Den Haag. „Wij weten namelijk dat een aantal partijen twijfelt en onder druk zal afhaken. We rekenen erop dat een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid kent en niet al vanavond naar Den Haag zal gaan”, zegt Agractie. Mocht de voermaatregel toch in stand blijven, dan vraagt Agractie zijn achterban om vanaf middernacht met de trekker naar Den Haag te rijden.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag wilde nog niet vooruitlopen op de mogelijke komst van betogende boeren met tractoren naar Den Haag. „Als dat inderdaad gaat gebeuren, zullen wij naar bevinding handelen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.