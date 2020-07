‘Kinderen Ruinerwold konden gaan en staan waar zij wilden’

De kinderen uit Ruinerwold konden gaan en staan waar ze wilden, zegt de advocaat van Joseph B.: ‘de volgeling’ en klusjesman van Gert-Jan D.

Dat is een telkens terugkerend thema in het Ruinerwold-verhaal. Ben je gevangen als je weet waar de sleutel hangt maar gewoon niet naar buiten durft of wilt? #Ruinerwold — Silvan Schoonhoven (@SilSchoonhoven) July 2, 2020

Ruinerwold stond voor 15 oktober vorig jaar hoogstens bekend onder z’n streekgenoten om z’n 1400 perenbomen die jaarlijks groeien aan de Dokter Larijweg. Of om z’n grootste grasdrogerij van Nederland. Of om een koe uit de sloot halen.

Koe in en uit de sloot Ruinerwold #RUINERWOLD – Een koe lag in de https://t.co/IsBrpLMMEc — Meter Nieuws (@meternieuws) June 26, 2020

Op 15 oktober 2019 werd het dorpje bekend in heel Nederland als de plek waar Gert-Jan D. zijn kinderen in een soort religieuze ban verstopte voor de rest van de wereld. Maar advocaat Yehudi Moszkowicz zegt nu dat zij nooit tegen hun wil vastgehouden zijn op de Drentse boerderij.

Joseph B: 'Er was niks aan de hand. Bijna. Alleen 'n familie die zich tijdelijk wilde afzonderen. Nu hebben we corona, de regering zegt iedereen moet zich afzonderen, anders krijg je straf. Ja, wat is het nou? Ik snap er niets meer van. In zo'n land wil ik niet leven.'#jihadzaak — Silvan Schoonhoven (@SilSchoonhoven) July 2, 2020

Gaan en staan

Dat blijkt volgens Moszkowicz uit de verklaringen die zij onlangs bij de rechter-commissaris hebben afgelegd, in het uitgebreide onderzoek dat justitie sinds oktober vorig jaar doet. De kinderen hebben niet opgesloten gezeten en konden gaan en staan waar zij wilden, zegt de raadsman.

Moszkowicz: 'Er zijn allerlei gruwelverhalen over deze boerderij in omloop. Ik ben er geweest, er is weinig luxe, maar geen erbarmelijke omstandigheden.' #Ruinerwold — Silvan Schoonhoven (@SilSchoonhoven) July 2, 2020

Moszkowicz betoogde dat vandaag voor de rechtbank in Assen, in een tussentijdse zitting in de zaak. Hij deed dat namens zijn cliënt Josef B. (59), die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de jarenlange vrijheidsberoving. Moszkowicz wil dat de rechtbank B. al dan niet voorlopig vrijlaat, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. B. staat te boek als „de klusjesman” van de boerderij. Hij verblijft sinds drie weken in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie.

Kapot

Volgens B. is het Openbaar Ministerie bezig met „een inquisitie”, zo zei hij aan het slot van de zitting. „Die familie moet kapot. Hebben we dan niets geleerd van de geschiedenis?” Het gezin Van D. heeft slechts besloten zich „tijdelijk af te zonderen”, volgens B. „Het gaat om ideeën en die mogen niet. Het gaat om de vervolging van ideeën.”

Heksenjacht

Hij weigert mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het PBC. „Ik heb daar tot nu toe vier woorden gesproken: ja, nee, goedemorgen en goedemiddag. Die laatste was per ongeluk”, aldus B, die met een zangerig Oostenrijks accent praat. „Het kan me eigenlijk niks schelen wat er uitkomt.” B. heeft eerder gezegd dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht. Hij meent dat hij volkomen ten onrechte vastzit en zegt dat de Ruinerwolder strafzaak hem ruïneert.

Volgeling

Het OM stelt dat de kinderen op de boerderij in een soort religieuze ban hebben verkeerd, opgelegd door hun vader. B. zou de geloofsideeën van Van D. hebben gedeeld en een ‘volgeling’ zijn. Vandaag zei hij dat Van D. al veertig jaar met „een project” bezig was. „Hij heeft dingen uitgezocht die van groot belang zijn voor de wereld. Daar wordt over duizend jaar nog over gesproken.”

Geloofsregels

De betrokken kinderen zouden nog steeds volgens de geloofsregels willen leven. Hun moeder overleed in 2004. Van D. is een paar jaar geleden door een hersenbloeding invalide geraakt. Ook kan hij niet meer praten, dit levert forse complicaties op in het strafrechtelijk onderzoek.

De rechtbank in Assen wil eind dit jaar/begin volgend jaar de zaak van het verborgen gezin in Ruinerwold inhoudelijk behandelen. dat zei hij zojuist in een proforma zitting. #rtvdrenthe Onderzoeken gaan moeizaam. — Andries Ophof (@Ophef) July 2, 2020

Hij is sinds zijn arrestatie vorig najaar nog niet in de rechtszaal verschenen. Hij verblijft in voorarrest in een penitentiair ziekenhuis. De rechtbank bepaalde eerder dit jaar dat ook Van D. naar het PBC moest, maar dat gaat niet door. Het onderzoek naar zijn psyche zal vermoedelijk plaatsvinden in het penitentiair ziekenhuis.

D. ging uit protest al eens in hongerstaking en dreigde dat opnieuw te doen. Vanwege zijn fysieke en mentale beperkingen is hij nog steeds niet verhoord door de politie. Het OM onderzoekt nog hoe hij naar behoren ondervraagd kan worden. Van D. is tot dusver ook niet op een rechtszitting verschenen. Volgens zijn advocaat kan hij ook dat niet aan.

Geen inzage

Van D. weigert verder medewerking aan een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek en wil geen inzage verlenen in zijn medisch dossier. Volgens de advocaat heeft dat een religieuze reden.

De rechtbank beslist vrijdag over onder meer het voorarrest van B. Op 17 september staat de volgende tussentijdse zitting gepland. Eind dit jaar of begin volgend jaar hoopt de rechtbank inhoudelijk te behandelen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.