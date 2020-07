Verdachte situatie in Tilburg loopt uit op wilde achtervolging tot in België

De Nederlandse en Belgische politie hebben vrijdagavond na een wilde achtervolging vanuit Tilburg drie verdachten opgepakt bij de Belgische plaats Ravels.

De drie verdachten waren daar gecrasht met hun vluchtauto. Een vierde verdachte is nog voortvluchtig.

Gewapend en gemaskerd

De vier werden eerder op de avond gezien bij een huis in Tilburg. De politie kreeg rond 20.45 uur een melding over een aantal gewapende en gemaskerde mannen bij het huis.

Toen agenten aankwamen bij het huis bleken er inderdaad drie gewapende mannen te zijn. De agenten probeerden ze overmeesteren met pepperspray, maar twee van hen wisten te ontkomen in een vluchtauto met bestuurder die al klaarstond.

Daarop volgende een lange achtervolging met hoge snelheden tot de vluchtauto crashte in het Belgische Ravels. De drie inzittenden renden vervolgens weg, maar werden later met behulp van de Belgische politie en een politiehelikopter gevonden. Ze zijn aangehouden en hun identiteit wordt nog onderzocht.

Kledingwissel

De vierde verdachte die werden gezien bij de woning in Tilburg stapte niet in de vluchtauto. Volgens de politie zou hij zijn weggerend in de richting van winkelcentrum Heyhoef en wisselde hij tijdens de vlucht van kleding. Hij kocht bij een supermarkt een andere outfit en ging er vervolgens vandoor in een felrood shirt. De achtergebleven kleding – hij droeg aanvankelijk een donkere broek met zwarte sportschoenen, een grijs vest met een petje – is in de omgeving aangetroffen en in beslag genomen. De politie heeft omwonenden ingeschakeld via Burgernet om hem te vinden, maar hij is nog spoorloos.

Het is niet duidelijk wat de verdachten van plan waren bij de woning in Tilburg, waar op dat moment een persoon aanwezig was. De aangehouden verdachten zitten vast in België en worden daar gehoord.

Lees ook: Wildwest achtervolging in Noord-Brabant vannacht: politieauto crasht

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.