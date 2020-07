Lichaam tienermeisje gevonden langs kant van de weg na aanrijding

Een meisje is zaterdagochtend vroeg om het leven gekomen. Ze liep op de Zeedijk in Zuiderwoude (Noord-Holland) toen ze vermoedelijk werd aangereden.

De veroorzaker van het ongeval is volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid doorgereden. De tiener, van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt, werd rond 04.00 uur aangetroffen in het hoge gras langs de dijk richting Marken. Reanimatie mocht niet meer baten.

Remsporen

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen en betrokkenen zich te melden. Aangezien er in de buurt remsporen zijn aangetroffen, gaat de politie ervan uit dat het meisje is aangereden. Vermoedelijk liep de tiener op of langs de weg. Op de plek van het ongeluk is namelijk geen fiets gevonden.

