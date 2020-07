Wildwest achtervolging in Noord-Brabant vannacht: politieauto crasht

Bij een achtervolging vannacht in Noord-Brabant ging het er wild aan toe: de politie tikte een snelheid van 260 kilometer per uur. Een van de politieauto’s crashte, maar de agenten bleven ongedeerd.

De politie zat vannacht op de A16 en de A58 achter een automobilist aan die wordt verdacht van het bezit van harddrugs. Er moesten acht politiewagens aan te pas komen.

Achtervolging had succes

De achtervolging begon in Ettenleur en zette nog even door naar België, maar al snel was de stoet alweer in Nederland. In het Brabantse Huijbergen zette de verdachte zijn auto aan de kant en ging hij er vandoor. Daar kon de politie hem aanhouden.

Tijdens de achtervolging werden snelheden van boven de 260 km/u bereikt. Onze excuses dat we u wakker hebben gemaakt, maar nu weet u in ieder geval waarom dat was. Hopelijk voor nu verder een goede nachtrust. Collega's gaan de zaak afwerken. Wellicht volgt later een aanvulling. — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) July 17, 2020

Een van de politieauto’s crashte tijdens de achtervolging, maar niemand raakte daarbij gewond.

Wakker worden van lawaai

Volgens een politiewoordvoerder kan het goed dat mensen in de buurt van Huijbergen rond 02.30 uur wakker zijn geworden. De achtervolging en arrestatie bracht namelijk aardig wat lawaai met zich mee.

