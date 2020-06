Studenten helpen scholieren achterstand door coronavirus inlopen

Studenten gaan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis.

Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Een deel van de kinderen en jongeren heeft een achterstand opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies kunnen leraren hierin bijstaan. Zo doen studenten, onder begeleiding, extra praktijkervaring op, verdienen ze in bepaalde gevallen studiepunten of wat extra’s als een vakantiebaan.

Extra handen voor leraren

„Ik ben erg blij dat studenten gaan meehelpen op school in deze tijden van crisis”, zegt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). „Deze extra handen ontlasten leraren en helpen leerlingen vooruit. Goed om te zien dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen om achterstanden zoveel mogelijk in te lopen.”

Het kabinet stelde onlangs 244 miljoen euro beschikbaar voor scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor het inlopen van achterstanden als gevolg van het coronavirus. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit (deels) uit te besteden.

Opschalen naar landelijk

In Amsterdam, Leiden en Utrecht ontwikkelen universiteiten nu al een aanbod voor scholen, waar studenten van de lerarenopleidingen kunnen worden ingezet. Voor het nieuwe schooljaar wordt onderzocht of deze initiatieven landelijk kunnen worden opgeschaald.

„Het is belangrijk dat we met elkaar samenwerken om de gevolgen van deze coronacrisis op te vangen”, zegt onderwijsminister Van Engelshoven. „Studenten van lerarenopleidingen kunnen scholieren goed helpen om eventuele achterstanden in te halen en krijgen zo zelf extra bagage mee.”

