5 series die in week 27 op Netflix verschenen: Karppi, Warrior Nun en meer

Ook in week 27 zijn er weer de nodige nieuwe series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de nieuwe Original Warrior Nun en een prijswinnende serie uit België.

Het was een week met bekende en nieuwe gezichten. Zo keerde de spannende thriller Karppi terug uit Scandinavië en vanuit België kwam het tweede seizoen van Over Water. Gotham is al een stukje verder, want deze superheldenserie is alweer toe aan het vijfde seizoen. De nieuwkomers van deze week zijn Warrior Nun (met een Nederlandse tintje) en de spannende documentaire serie Unsolved Mysteries. Al is die laatste niet helemaal nieuw.

1. Karppi (seizoen 2)

Genre: detective / thriller

Scandinavië heeft een hoop interessante exportproducten, waaronder ook thriller series. De vaak koude en donkere setting leent zich uitstekend voor een iets wat depressief, maar razend spannend mysterie. Karppi is daar een uitstekend voorbeeld van. In deze thriller volgen we detective en weduwe Sofia Karppi. Samen met haar jonge collega onderzoekt ze zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar begonnen ze mee in seizoen één en ze zijn nu terug op Netflix voor een nieuwe duistere zaak.

2. Warrior Nun

Genre: actie / fantasy

Warrior Nun gaat over de 19-jarige Alba Baptista. Op het eerste oog lijkt ze een doodgewoon meisje, maar sinds ze wakker is geworden in een lijkenhuis heeft ze bijzondere krachten. Ze blijkt de uitverkoren voor een geheime sekte die bestaat uit nonnen die op demonen jagen. Eén van deze nonnen wordt gespeeld door onze eigen Thekla Reuten. Een Netflix Original met een Nederlands tintje dus.

3. Unsolved Mysteries

Genre: documentaire

De kans dat je al eens gehoord hebt van Unsolved Mysteries is zeker aanwezig. Deze serie begon namelijk al in 1987. Helaas voor de fans ging in 2010 het licht uit. Gelukkig is er het reanimatie apparaat genaamd Netflix. De streamingdienst heeft in het verleden al meer series laten herrijzen en nu is Unsolved Mysteries aan de beurt. In deze documentaireserie worden waargebeurde raadselachtige verdwijningen, schokken moorden en bovennatuurlijke ervaring opnieuw onder een vergrootglas gelegd.

4. Over Water (seizoen 2)

Genre: drama

In 2018 verscheen op de Belgische televisie Over Water. Een psychologische dramaserie over een tv-bekendheid die zich verliest in het succes. Na meerdere bezoeken aan een ontwenningskliniek is zijn vrouw er klaar mee. Dit is zijn laatste kans, maar in de zoektocht naar een beter leven krijgt hij te maken met schimmige praktijken in de Antwerpse haven. Hoe dat afloopt kun je sinds vorige maand zien op Netflix en afgelopen week kwam ook meteen het tweede seizoen online.

5. Gotham (seizoen 5)

Genre: misdaad

Ondanks dat Gotham een fictieve stad is, zullen vele mensen deze naam wel kennen. Dit is namelijk het werkgebied van niemand minder dan Batman. Maar wie hield de straten schoon voordat Bruce Wayne zijn zwarte pak aantrok? Nou, dat was Bruno Heller en hij speelt de hoofdrol in Gotham. In deze serie neemt rechercheur Heller het op tegen Penguin, Riddler, The Joker en nog veel meer bekend gespuis. Dat doet hij al vijf seizoenen lang en sinds afgelopen week staat het meest recente seizoen ook op Netflix.

