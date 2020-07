Onderzoek naar misstanden slachthuizen stop gezet om trage NWVA

Het strafrechtelijk onderzoek dat liep naar misstanden bij slachthuizen in het noorden van Nederland is per direct en definitief stopgezet. De reden hiervan is het trage handelen van de NVWA. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen bij het Openbaar Ministerie.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft verzuimd om tijdig bewijsstukken en andere informatie aan te leveren. Door dat trage optreden zou het onderzoek te lang gaan duren, zo klinkt het. Onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket werd er de voorbije periode een onderzoek uitgevoerd bij drie slachthuizen.

Deze werden ervan verdacht zieke dieren te vervoeren en te slachten. Daaropvolgend zou er dan gefraudeerd zijn met het vlees van de ongezonde dieren, waardoor het tegen de regels in toch in de schappen terechtkwam.

Onredelijk lang

Het duurde het OM echter ‘onredelijk lang’, waardoor het besloot het onderzoek stil te leggen. „Ondanks dat we wel weten dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren”, zo zegt een woordvoerder tegenover de nieuwszender. In Nederland mag zo’n onderzoek immers niet te lang duren. „Hier zijn we niet tevreden over. We starten geen onderzoek om met niks te eindigen, want het kost veel tijd en energie.”

Diezelfde ontevredenheid heerst er bij de NVWA. „Dit zijn wij ook aan het uitzoeken. Wij onderzoeken nu waarom het niet binnen die anderhalf jaar afgerond kon worden. En als we dat weten, zullen we daar ook maatregelen bij nemen.”

Veel te doen

Er is de laatste tijd veel te doen rondom slachthuizen. Vorige maand werd er nog aangifte gedaan tegen het onverdoofd slachten van varkens en eerder deze week spanden de slachthuizen zelf een zaak aan tegen de NVWA vanwege het verbod op halalslachten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.