OM vervolgt niemand voor ‘raadselachtig’ Stint-ongeluk

Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen in verband met het dramatische ongeluk met de Stint in Oss. De conclusie van het afgeronde strafrechtelijk onderzoek is dat er geen definitieve oorzaak voor het ongeval is vast te stellen. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.

Het OM noemt deze uitkomst „heel teleurstellend.” „Het onderzoek is uitgevoerd door een zeer gedreven team van experts, dat niets liever wilde dan de waarheid boven tafel krijgen’’, zegt het OM. Dat vindt het verder ook zeer te betreuren dat de nabestaanden nooit duidelijkheid zullen krijgen. Zij zijn eerder deze week al op de hoogte gebracht.

Stint reed nog

De Stint, een elektrische bolderkar, kwam op een spoorwegovergang terecht en werd aangereden door een trein. De bestuurster heeft uit alle macht geprobeerd het voertuig op tijd tot stilstand te brengen, tevergeefs. Uit zeer uitgebreid technisch onderzoek is gebleken dat de Stint nog reed toen hij onder de spoorboom door ging en ook nog niet stilstond toen de trein erop botste, zegt justitie. Bij het ongeluk op 20 september 2018 kwamen vier kinderen om het leven, een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond.

De bestuurster valt strafrechtelijk niets te verwijten, aldus het OM. Of dat ook geldt voor de producent van de Stint, staat nog niet vast. Dat deel van het onderzoek loopt nog. Omdat het ongeluk is gekwalificeerd als arbeidsongeval, heeft het OM ook gekeken naar de rol van het kinderdagverblijf, de werkgever. „Het kinderdagverblijf heeft voldoende gedaan om een ongeval zoveel als mogelijk te voorkomen”, stelt het OM vast.

