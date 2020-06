Kwart van de kinderen vorig jaar door de zon verbrand, ouderen smeren niet

Afgelopen jaar is 27 procent van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar verbrand door de zon.

Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door Kantar in opdracht van KWF Kankerbestrijding, dat vanmorgen bekendgemaakt is. Wanneer kinderen op jonge leeftijd verbranden, hebben zij een hogere kans op het krijgen van huidkanker op latere leeftijd. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 88 procent van de Nederlanders weet dat de zon huidkanker kan veroorzaken, maar toch verbrandt nog één op de vier kinderen. „We weten dus dat de zon schadelijk is, maar gedragen ons er niet naar”, stelt KWF.

Oproep in Huidkankerweek

Daarom vraagt KWF Kankerbestrijding in de Huidkankerweek, die vandaag begint, aandacht voor het belang van zonbescherming. KWF roept op:

• Smeer je kinderen iedere twee uur in met factor 30

• Zoek de schaduw op tussen 12.00 uur en 15.00 uur

Wil je persoonlijk advies op jouw eigen locatie? Download dan de KWF Zonadvies app.

Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. Volgens Volksgezondheidenzorg.info waren er vorig jaar 22.600 Nederlanders waarbij de diagnose huidkanker werd gesteld. Op 1 januari 2019 hadden 118.300 mensen in ons land huidkanker.

Ouderen laks met zonnebrand

Dat kinderen niet zo goed op de zon letten, is niet zo vreemd. De oudere generatie ‘staat er echter ook niet goed op’. Hoe ouder Nederlanders worden, hoe lakser ze zijn met zonnebrandcrème.En van de mensen die een verdacht plekje op hun huid zien, wacht de helft met naar de dokter gaan. Artsen maken zich zorgen: veel vijftigplussers zijn zich nog te weinig bewust van de risico’s van lang in de zon zijn. En dat terwijl juist deze groep het grootste risico loopt om huidkanker te krijgen.

Die conclusies worden getrokken na onderzoek via het Nationale 50Plus Panel, waarbij een representatieve steekproef onder 1.190 Nederlandse vijftigplussers werd gehouden. Van de vijftigers smeert nog bijna driekwart de huid in als ze langdurig in de zon verblijven, bijvoorbeeld als ze wandelingen of fietstochten maken in de zon. Echter, van de zeventigplussers doet nog maar de helft dit.

Willemijn Land, projectleider van de Huidkankerweek: „Ruim een kwart denkt daarnaast dat je onder een parasol niet kunt verbranden of weet niet dat dit mogelijk is. En circa de helft weet niet dat je kunt verbranden als het bewolkt is. Er is dus een redelijk grote groep die meer voorlichting nodig heeft over de risico’s na verbranding.”

