Louvre weer open: Mona Lisa kijken met een mondkapje op

Het best bezochte museum ter wereld, het Louvre in Parijs, is vandaag weer open voor publiek na een maandenlange sluiting wegens de coronacrisis. Bezoekers, van wie er doorgaans grote horden de Mona Lisa komen bekijken, moeten zich houden aan looproutes, afstandsregels en ze moeten mondkapjes dragen. Vooraf tickets boeken is verplicht.

De directie van het Louvre maakte de heropening vrijdag bekend als reactie op het besluit van premier Édouard Philippe Frankrijk verder te ontsluiten na de lange lockdown. Het wereldberoemde museum meldt dat een boekingssysteem (tickets vooraf bestellen is verplicht) en een nieuwe routeaanduiding ervoor zorgen dat bezoekers de „maximale veiligheidscondities” krijgen geboden als ze het gebouw betreden. Publiek zal wel worden gevraagd mondkapjes te dragen en afstand te houden.

In augustus vorig jaar stelde het Louvre online reserveren per eind 2019 al als een verplichting in. Dit wegens de enorme drukte en populariteit.

Website Louvre door miljoenen bezocht

„Ook al was het mogelijk de schatten van het Louvre virtueel te ontdekken tijdens de lockdown, de emotie recht voor een kunstwerk te staan is onvervangbaar; dat is het bestaansrecht van musea”, zei directeur Jean-Luc Martinez. Tussen 12 maart en 22 mei trok de website van het Louvre bekijks van 10,5 miljoen mensen, met een topdag van bijna 400.000. In heel 2019 waren dat er 14,1 miljoen. Voor de epidemie kreeg het best bezochte museum van Parijs ongeveer 40.000 bezoekers per dag.

Park bij het Louvre was al open

De Tuilerieën voor het museum waren gisteren al toegankelijk. Er mag in het park echter niet samen worden gespeeld of gesport en groepen van meer dan tien personen zijn verboden.

De Franse minister van Cultuur Franck Riester liet eerder weten dat de belangrijkste historische trekpleisters en musea van Frankrijk geleidelijk weer open zullen gaat tussen begin juni en half juli. Dat begon op 5 juni met het kasteel Chambord in de Loire-vallei en het paleis van Versailles een dag later. Daarna volgden in Parijs onder meer het museum Quai Branly en Musee d’Orsay.

Nog geen tijd of toch wat angstig om het Louvre al binnen te stappen? Een virtuele tour zie je hier.

Personeel weigerde te werken

Op 9 maart beperkte het Louvre vanwege het coronavirus het aantal bezoekers. Alleen mensen die al online een ticket hadden gereserveerd, of mensen die normaal gesproken gratis toegang hebben, werden nog binnen gelaten. De beperking kwam nadat het museum een week daarvoor al twee dagen moest sluiten toen het personeel weigerde te werken, uit angst dat het virus een bedreiging voor hun gezondheid was.

Vorig jaar bezochten meer dan 9,6 miljoen mensen het Louvre, de meesten uit het buitenland. De grote aandacht voor het museum komt deels door de muziekvideo die Beyoncé en Jay-Z tussen de collectie opnamen.

