Nederlandse dierentuinen in grote geldnood en vragen 110 miljoen euro

Het voortbestaan van bijna alle Nederlandse dierentuinen staat onder grote druk. Ze hebben het ministerie van Landbouw gezamenlijk gevraagd om financiële hulp.

„Zonder overheidshulp gaan dierentuinen omvallen”, vertelt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen tegen EenVandaag. In totaal gaat het om 27 van de ruim 30 dierenparken.

Gevolgen dieren

Mocht het misgaan, dan heeft dat gevolgen voor een groot aantal dieren. „In totaal hebben we het over zo’n 1000 diersoorten en 100.000 dieren in Nederlandse dierentuinen”, zegt Lisette de Ruigh van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). En daarom hebben ze aangeklopt bij het ministerie.

Door de lockdown en de geldende maatregelen leiden de dierentuinen nu al een gezamenlijk verlies van 150 miljoen euro. Het noodpakket zou 110 miljoen van dat verlies moeten dekken.

Het is een nachtmerriescenario, maar het kan zomaar gebeuren: dierentuinen die door de coronacrisis moeten sluiten. Want 27 van de ruim 30 dierentuinen in Nederland hebben het financieel erg zwaar, zegt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.https://t.co/VoCgKjCWc3 — EenVandaag (@EenVandaag) July 24, 2020

Dierentuinen zonder winstoogmerk

De dierentuinen die de impact van corona het snelst merken, zijn de dierentuinen zonder winstoogmerk, oftewel de stichtingen. „Elke euro die wordt verdiend wordt weer terug in het park gestopt”, vertelt De Ruigh. Deze parken hebben nauwelijks reserves, denk bijvoorbeeld aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De Rotterdamse dierentuin vreest zelfs dat salarissen van de medewerkers niet betaald kunnen worden.

Lees hier over de Duitse dierentuin in geldnood die zelfs overwoog om dieren aan elkaar te voeren

Nederlandse dierentuinen vragen overheid om financiële noodhulp https://t.co/uFNA9HNaeI pic.twitter.com/9QquxEECZ2 — Looopings (@looopings) July 24, 2020

En Blijdorp is niet de enige. Ook Apenheul, Wildlands Zoo en Ouwehands dierenpark vertelden dit jaar te maken te hebben met een miljoenenverlies en maken zich daarom grote zorgen over de toekomst van hun park. Een woordvoerder van Apenheul vertelt dat zij maar maar 60 procent van de normale omzet draaien. „Dat is een verlies van 3 tot 4 miljoen dit jaar.”

In Nederland zijn 65 dierentuinvergunningen. Naast instellingen die dieren opvangen, zijn er ongeveer 30 echte dierenparken. „70 procent hiervan heeft echt flinke verliezen geleden”, laat de NVD weten. „Zonder overheidshulp gaan we het gewoon niet redden.”

Najaar

In het najaar wordt duidelijk welk welke parken het eerst de nasleep van het virus gaan merken. De ministeries van Landbouw en Economische Zaken zijn op de hoogte van de situatie bij Nederlandse dierentuinen. Afgesproken is dat er op korte termijn een gesprek is met de dierentuinen, waarbij alle hierbij betrokken partijen worden uitgenodigd. De schade van de crisis blijft volgens De Ruigh nog een langere tijd zichtbaar. „Het gaat nog jaren duren om hiervan te herstellen.”

Blijdorp

Dierentuinen verzinnen intussen allerlei acties om deze moeilijke tijden door te komen. Zo heeft de Rotterdamse dierentuin Blijdorp abonnementhouders, vrienden en partners naar eigen zeggen hard nodig om deze periode door te komen en heeft eerder deze maand de nieuwe campagne gelanceerd met de slogan ‘Ik ben een Blijdorpert’.

Diergaarde Blijdorp roept al haar fans op: ‘steun onze dierentuin'. Start campagne ‘ik ben een BLIJDORPERT’. Lees er alles over op: https://t.co/KnXlhHeWjg pic.twitter.com/17Yz0aIspi — Diergaarde Blijdorp (@RotterdamZoo) July 13, 2020

„Blijdorperts kunnen hun betrokkenheid tonen door een donatie te doen, maar ook door anderen aan te sporen om een Blijdorpert te worden”, liet het dierenpark eerder weten. Er wordt ook een speciaal T-shirt uitgebracht waarmee fans hun trots en steun kunnen uitdragen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.