Een goede financiële basis voor startups

Ons land telt al een recordaantal ondernemingen. Daarbij groeit het aantal mensen dat als zelfstandige gaat werken, nog steeds ieder jaar. Voor startups is het belangrijk een goed financieel plan te hebben.

Ten eerste omdat de ondernemer geen maandelijks loon meer krijgt uitgekeerd en van de inkomsten zal moeten kunnen leven. Daarnaast is een goed doordacht financieel plan ook nodig om de onderneming succesvol te kunnen laten zijn. Met onderstaande tips zorgen startups voor een goede financiële basis.

Een boekhouding bijhouden

Ondernemers richten zich natuurlijk het liefst op het leveren van hun producten of diensten. Bij veel ondernemers staat het bijhouden van een overzichtelijke boekhouding daarom ook zeker niet bovenaan het lijstje van leukste werkzaamheden. Toch is dit onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond bedrijf. Er is echter wel grote kans dat dit veel tijd gaat opslokken. Niet alleen om alles te registreren, maar ook om op de hoogte te blijven van alle (voortdurend wijzigende) wet- en regelgeving in ons land. De oplossing is de boekhouding uit te besteden. Let er hierbij op dat de boekhouding online is in te zien, zodat zowel de ondernemer als de boekhouder altijd beschikt over dezelfde realtime data. Daarnaast is het raadzaam een boekhouder of accountant in te schakelen die bekend is met het type onderneming en met de branche waarin deze actief is.

Een zakelijke rekening openen

Een aparte zakelijke rekening voor ondernemers is volgens de Belastingdienst niet verplicht. Daarnaast zijn ook de kosten voor een zakelijke rekening vaak hoger dan die gerekend worden voor privérekeningen. Toch heeft het openen van een zakelijke rekening diverse voordelen voor startups. Zo kan onder andere de ondernemer veel beter zicht houden op de uitgaven en opbrengsten, en oogt een zakelijke rekening professioneler naar crediteuren en debiteuren. Heeft een ondernemer een boekhouder ingeschakeld zoals hierboven beschreven, dan heeft deze bovendien enkel inzicht in de zakelijke financiën. Tip: Lees meer over het nut van een zakelijke rekening in het artikel ‘5 voordelen van een zakelijke rekening’.

Een zakelijke creditcard aanvragen

Het hebben van een zakelijke creditcard heeft diverse voordelen voor startups. Zo houdt de ondernemer allereerst goed overzicht over betalingen. Moet een ondernemer vaak online of in het buitenland zaken inkopen? Met een creditcard kan dit eenvoudig en online. Daarnaast zijn de aankopen ook vaak nog eens verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal.

