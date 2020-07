Hogere straf ‘slavendrijver’ die zwakbegaafd stel van alles liet doen

Ze betaalden zijn wiet en deden zijn was. Onder andere. Het hof heeft vandaag de ‘slavendrijver’ uit Nijmegen een fors hogere straf opgelegd.

Nijmegenaar Michael A. (49) heeft in hoger beroep zes jaar gevangenisstraf gekregen voor mensenhandel en wapenbezit. Hij heeft jarenlang een zwakbegaafd stel als slaven misbruikt. Het hof in Arnhem heeft daarmee een fors hogere straf opgelegd dan de 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging die de rechtbank vorig jaar oplegde.

Kwetsbare slachtoffers

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte ging tegen die uitspraak in beroep. Het OM eiste vorige maand drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het hof legt de verdachte geen tbs op, omdat „van een behandeling in een gedwongen kader weinig effect te verwachten valt”. Bovendien denkt het hof dat een langdurige gevangenisstraf voorkomt dat de verdachte na zijn straf opnieuw de fout ingaat.

A. heeft de twee kwetsbare slachtoffers vanaf 2010 zeven jaar lang uitgebuit en mishandeld. Het zwakbegaafde stel bood A. onderdak en is toen volgens het hof de woning en het leven van de slachtoffers binnengedrongen „en heeft daar op een intimiderende en agressieve wijze de dienst uitgemaakt”. A. bepaalde wat er in de woning gebeurde en wat de slachtoffers allemaal moesten doen. „Op een gegeven moment nodigde A. zelfs vrienden uit. De zoon van het stel moest dan in bed bij zijn ouders, omdat de vrienden wel een eigen kamer verdienden”, betoogde de officier van justitie eerder al. Tegenspraak zou niet zijn geduld.

Ov-kaart slavendrijver

„Er is een spoor van vernieling achtergelaten. De twee slachtoffers zijn gebruikt als werkpaarden.” Het stel betaalde zijn wiet en zijn boodschappen, kookte voor hem, deed zijn was en verzorgde zijn hond. Ook maakte de verdachte gebruik van de ov-kaart van een van de slachtoffers. Huur betaalde hij niet. Volgens het gerechtshof is sprake van uitbuiting, vanwege de lange periode waarin beide slachtoffers werden gedwongen werkzaamheden voor A. te verrichten zonder dat ze daar een financiële vergoeding voor kregen. Het kostte hen zelfs geld, omdat ze diverse spullen voor A. betaalden.

Michael A. zelf heeft alle aantijgingen altijd ontkend. Hij zegt het allemaal uit goede bedoelingen te hebben gedaan. Hij beschuldigt de slachtoffers op zijn beurt van alcoholisme, jaloezie en liegen.

