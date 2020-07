Moslims vieren Offerfeest, maar door corona is alles anders

Honderdduizenden moslims in Nederland vieren de komende drie dagen het Offerfeest of Eid al-Adha. Dit is het belangrijkste feest in de islam. Maar door de uitbraak van het coronavirus verlopen de dagen anders dan in voorgaande jaren.

Moslims vieren het Offerfeest doorgaans samen met vrienden en familieleden. Maar dit jaar moeten ze afstand van elkaar houden. Moskeeën gaan alleen open als mensen daar 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat betekent dat kleinere gebedshuizen waarschijnlijk dichtblijven.

Bidden in de openlucht

Onder meer de Blauwe Moskee in Amsterdam, een van de grotere moskeeën van Nederland, houdt een dienst in de openlucht. Ongeveer 600 mensen zullen vrijdagochtend samen bidden in een park, op 1,5 meter afstand van elkaar. In Den Bosch bidden ongeveer 2000 leden van twee moskeeën samen op de velden van voetbalclub BVV. Ook in plaatsen als Utrecht, Lochem en Heerenveen zullen moslims buiten bidden.

Op de atletiekbaan in Heerenveen start offerfeest pic.twitter.com/vK8ax9FmMY — Matthijs Holtrop 🎙🎥🎧📡🗣💨 (@MHoltrop) July 31, 2020

Betekenis Offerfeest

Bij het Offerfeest herdenken moslims het offer dat Ibrahim (Abraham) volgens de Koran wilde brengen door zijn zoon Ismail (Ismaël) te doden. Op het moment dat hij tot handelen wilde overgaan, zou een engel zijn verschenen die zei dat hij een schaap mocht nemen in plaats van zijn zoon. Om dit te gedenken, laten moslims een schaap, geit of rund slachten.

Door reisbeperkingen naar Turkije en Marokko blijven veel moslims waarschijnlijk in Nederland om het Offerfeest te vieren. Daardoor zal er hier meer vraag naar vlees zijn dan in andere jaren. De dieren moeten in erkende slachthuizen worden gedood, maar de controles daarvan stonden door corona even op losse schroeven.

Slachten in Nederland

Zo hadden de slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk een kort geding aangespannen, maar wonnen dat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze hebben daardoor deze week alsnog toestemming gekregen om voor het Offerfeest ritueel te slachten.

De islamitische slachterij Ipekci uit Harderwijk en Nijkerkse slachterij Henk Worst, een naam die op social media wat lachspieren deed ontspannen, mogen vandaag en morgen 600 tot 700 lammeren per dag slachten voor het Offerfeest.

Het #Offerfeest begint eind deze week. Slachterijen en bezoekers moeten vanwege het #coronavirus extra maatregelen treffen: 1. Geen bezoekers bij halssnede.

2. Kom op tijd.

3. Verzamel niet bij het slachthuis en ga niet (zonder toestemming) naar binnen.https://t.co/sIeVxEmOs7 pic.twitter.com/MWViq8pACl — NVWA (@_NVWA) July 28, 2020

Tijdens het offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht met een halssnede en zonder verdoving. Het vlees van deze dieren wordt vaak direct en ongekoeld opgehaald. Karkassen van pas geslachte dieren mogen dit jaar alleen onder strenge voorwaarden vanuit het slachthuis overhandigd worden aan klanten die buiten staan. Het slachthuis moet ervoor zorgen dat mensen niet tegelijk naar het slachthuis komen, maar verspreid hun vlees komen ophalen. De afstandsregel van 1,5 meter geldt zowel binnen als buiten het slachthuis.

Lees ook: Slachterijen Henk Worst en Ipekci blij met akkoord voor Offerfeest

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.