Ministerie: iedereen kan weer binnen 24 uur coronatest doen

Iedereen die een coronatest wil laten doen, kan weer binnen 24 uur terecht. De GGD’en hebben daarvoor voldoende opgeschaald na de drukte van de afgelopen dagen. Zo meldt het ministerie van Volksgezondheid. Daardoor zou het ook niet nodig zijn om voorrang te geven aan zorgpersoneel, zoals hun vakbond opnieuw bepleit.

De teststraten trokken wekenlang veel minder mensen dan ze aankonden, maar de afgelopen dagen „was er sprake van een piek in het aantal aanvragen”, erkent het ministerie. Mensen met klachten die doen denken aan het coronavirus moesten daarom in bijvoorbeeld Noord-Brabant en Zeeland soms langer wachten dan de maximaal 48 uur die is voorgeschreven.

Ook sommige mensen die in de gezondheidszorg werken en bewoners van zorginstellingen, die zich ook zonder klachten kunnen laten testen uit voorzorg, sloten aan in de rij.

Voorrang voor zorgpersoneel

Vakbond NU’91 drong er daarom opnieuw op aan dat personeel in de zorg voorrang zou krijgen bij coronatests. In afwachting van de uitslag kan een zorgmedewerker niet aan de slag en loopt de zoektocht naar mensen aan wie hij of zij het virus mogelijk heeft doorgeven vertraging op.

Veel ziekenhuizen kunnen zelf een coronatest afnemen bij personeel dat daarom vraagt, „maar medewerkers in de gehandicaptenzorg en verpleeghuizen zijn daarvoor afhankelijk van de GGD’s”, aldus Michel van Erp van NU’91 zaterdagochtend op NPO Radio 1. Hij hamerde erop dat zorgmedewerkers snel duidelijkheid moeten krijgen.

Opschalen

Niet alleen zorgmedewerkers maar ook bijvoorbeeld demente bewoners van verpleeghuizen zouden volgens Van Erp voorrang moeten krijgen, omdat ook zij besmet kunnen raken en weer anderen kunnen besmetten.

De GGD’en „moesten opschalen”, beaamt het ministerie. „Dat opschalen is vervolgens ook gebeurd. Het beeld is nu dat iedereen binnen 24 uur een testafspraak krijgt.”

Testuitslagen lieten in Zuid-Holland zaterdag soms nog meer dan 72 uur op zich wachten.

Lees ook: Lichaam tienermeisje gevonden langs kant van de weg na aanrijding

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.