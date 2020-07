Boerenactie bij Lelystad Airport en Dronten rustig verlopen

Een groep boeren heeft donderdagavond met tractoren de toegangsweg naar Lelystad Airport geblokkeerd. De politie schat dat het om 100 à 150 boeren ging, liet een woordvoerder weten.

De sfeer ter plaatse was rustig, stelde de politie, die aanwezig was om de actie te volgen. Twee boeren zouden kort door de toegangspoort het luchthaventerrein zijn opgereden, maar verlieten dat weer toen de politie eraan kwam, aldus de woordvoerder. Hoe de boeren door de poort kwamen, is niet duidelijk.

Ook in Dronten boerenactie

In Dronten, ook in Flevoland, vond eerder op de avond een boerenprotest met enkele tientallen trekkers plaats in het centrum. De boeren vroegen actie voor de regelgeving die de agrarische sector naar hun idee volledig klem zet.

De trekkers stonden rijen dik op het Meerpaalplein, zoals eerder op de dag afgesproken met de gemeente. Enkele boeren spraken met burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Dronten. „De boeren hebben op een goede wijze hun ‘statement’ kunnen maken”, zei Gebben volgens zijn woordvoerder, die de manifestatie als ‘gemoedelijk’ omschreef.

Demonstratie niet op tijd aangekondigd

Ondanks dat de demonstratie niet op tijd was aangekondigd, kwam de gemeente de demonstranten tegemoet om deze „zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen”, aldus de woordvoerder van de gemeente Dronten. De protestactie in Dronten is een initiatief van Agractie.

De actiegroep maakte zich woensdag nog zorgen over het verbod op het gebruik van landbouwvoertuigen bij demonstraties zoals afgekondigd in de drie noordelijke provincies. De organisatie ziet hierdoor de kans op escalatie toenemen.

Donderdagavond blokkeerde een groep van zo’n dertig boeren het gebouw van Omroep Brabant in Son, meldt de omroep. De actievoerders zouden van mening zijn dat de berichtgeving over boeren onjuist is. In Nijmegen werd volgens lokale media een groep van zeker veertig boeren tegengehouden die stad in wilde rijden met trekkers. De politie liet de boeren omdraaien op de Graafseweg.

