Welke zebra kijkt er in de camera?

De Indiase natuurfotograaf Sarosh Lodhi heeft een plaat geschoten die velen bezighoudt. En dan gaat het vooral om de vraag: welke van de twee zebra’s kijkt er in de camera?

Je herinnert je vast nog wel #TheDress: want was die nou goud-wit, blauw-goud of wit-zwart? Of het opvallende geluidsfragment over ‘Yanny’ of ‘Laurel’, waar zelfs Het Witte Huis een mening over had. Nu is de wereld weer even in de ban van een optische illusie. Dit keer gaat het om twee zebra’s.

Welke zebra heeft zijn kop vooraan?

De foto is vorig jaar in natuurreservaat Maasai Mara in Kenia gemaakt door natuurfotograaf Sarosh Lodhi. Een vriend van hem deelde de foto op Twitter, met de vraag: welke zebra heeft zijn kop vooraan en kijkt in de camera? Oordeel zelf:

Let’s see who can tell which Zebra is in front. Clicked & asked by friend @saroshlodhi. pic.twitter.com/RNAMBJrk1K — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 8, 2020

De tweet kreeg duizenden reacties. Sommigen zijn er stellig van overtuigd dat het de linkerzebra is die vooruit kijkt, anderen geloven dat het de rechterzebra is die zich tot de camera richt. Velen vinden dat er is geen sprake is van een optische illusie, hun antwoord is gewoon de waarheid.

as if 2020 hasn't been hard enough to figure out… wtf man I keep changing my answer. https://t.co/elQx8nJ1bO — elizabethany [eb] (@luvelizabethany) July 9, 2020

From the shadows I guess the one on the left is. No, wait… https://t.co/WTcWVnOpii — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) July 8, 2020

Klaar voor het antwoord, bevestigt door de fotograaf zelf? Het is de linker zebra die in de camera kijkt.

Lees ook: Zwart of wit, hoe zit het met optische illusies?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.