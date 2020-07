Kabinet: Extra coronamaatregelen zijn nog niet aan de orde

De overheid neemt momenteel nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen.

De belangrijkste regels, zoals 1,5 meter afstand houden, thuis blijven als je je niet lekker voelt en laten testen, blijven van kracht. Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, gezegd na een overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Meer advies over nu mondkapjes gevraagd

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team wel om advies over het nut van mondkapjes. „Van mondkapjes is nog niet aangetoond dat het substantieel helpt”, zei Bruls. Grapperhaus benadrukte dat een mondkapje niet in de plaats van andere richtlijnen kan komen. De bewindsman sprak vanmorgen met Hubert Bruls over de opleving van het aantal besmettingen.

Regio’s hebben wel de ruimte om zelf nog extra maatregelen te nemen zoals een mondkapjesplicht. „Mondkapjes zouden regionaal een aanvulling kunnen zijn”, zei de minister. Onder meer de burgemeesters Halsema van Amsterdam en Aboutaleb van Rotterdam zien een mondkapjes wel zitten. Je moet wel „een heel goede reden” hebben om een mondkapjesplicht regionaal in te voeren, aldus Bruls.

Ik vraag me af: mondmaskers; in landen waar ze verplicht zijn groeit het virus nog harder dan hier in Nederland. Houden we onszelf niet enorm voor de gek? #dtv #virus #coronavirus #mondmasker #coronamaatregelen — Monika van den Beld (@Walstraatje) July 24, 2020

We vliegen naar de maan en naar mars, maar we weten nog steeds niet precies hoe een luchtweginfectie wordt overgedragen van mens tot mens. En dus ook niet wat we moeten doen om verspreiding te voorkomen. Ik blijf het opmerkelijk vinden #COVID19NL #coronamaatregelen #rivm — Gert Jan Sipma (@GJSipma) July 24, 2020

Toch vreemd. Vorig jaar vroeg ik mijn dochter als ze naar Rotterdam ging: "Kijk je goed uit?" Nu vraag ik: "Heb je een mondkapje mee?" #COVID19NL #coronamaatregelen #Rotterdam — Rob Luchies (@Pythagorob) July 24, 2020

Even klip en klaar stellen. Ik ga geen mondkapje dragen in openlucht zolang er geen verplichte quarantaine is voor flierefluitende vakantiegangers. Wordt overigens de genadeklap voor veel detailhandels- en horecazaken. #mondkapjesplicht #quarantaine #vakantie #coronamaatregelen — John Swelsen (@JohnSwelsen) July 24, 2020

Lees ook: Viruswaanzin verliest kort geding tegen coronamaatregelen

Lees ook: Forse stijging besmettingen in België, mondkapjes verplicht in Engeland

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.