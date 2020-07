Aboutaleb en Halsema willen mondkapjesplicht laten onderzoeken

Als het aan Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb ligt, dan gaat het kabinet een mondkapjesplicht voor mensen in de openbare ruimte laten onderzoeken. De burgemeesters van respectievelijk Amsterdam en Rotterdam willen die maatregel alvast ‘voorgesorteerd’ hebben, mocht het aantal coronabesmettingen blijven oplopen.

„De maatregel waar wij het meest van verwachten, die anderhalve meter, die redt het niet”, begint Aboutaleb zijn pleidooi tegenover Nieuwsuur. „En als de cijfers stijgen, moet je een alternatief achter de hand hebben. Dat hebben we nu dus niet. Noch verplicht in quarantaine, noch mondkapjes. Ik denk dat het ook verstandig is om wat betreft die mondkapjes dringend aan de adviseurs van het kabinet, in dit geval het RIVM en anderen, te vragen of die maatregel moet worden voorgesorteerd. Als de cijfers weer oplopen, kun je dan weer een maatregel inzetten. Ik spreek ook namens Femke Halsema en een aantal andere collega’s als ik zeg dat wij willen laten onderzoeken of die optie ingezet moet worden als de cijfers blijven oplopen.”

Opvallende oproep

De oproep van Aboutaleb is opvallend te noemen, aangezien een mondkapjesplicht in Nederland vaak op veel verzet is gestuit, ook onder de machtshebbers en deskundigen. Minister Hugo de Jonge noemt de brede inzet van mondkapjes ‘niet wenselijk en onnodig’ en Jaap van Dissel van het RIVM zei over mondkapjes in het openbaar vervoer dat de effecten ‘zeer beperkt’ zijn.

Ook het Veiligheidsberaad is sceptisch. „Hoe schoon zijn mondkapjes op een gegeven moment en hoe veilig zijn ze nu echt? Er is wetenschappelijk nog geen overtuigend verhaal over dat het echt wel helpt”, zei voorzitter Hubert Bruls donderdag. Dat terwijl in veel andere landen in Europa het wel gewenst en vaak zelfs verplicht is om een mondkapje in het openbaar te dragen. Ook het UMC Utrecht in een nieuw onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS zegt dat afstand houden, handen wassen én mondkapjes dragen genoeg is om het coronavirus in onder meer Nederland te bedwingen.

Straatmanager Pauline Buurma van de Kalverstraat zei gisteren nog tegen de NOS dat ze een mondkapjesplicht ‘liever niet’ invoert, maar dat ze geen andere optie meer ziet. „Anders komt het voorstel uit de gemeente om de straat gedeeltelijk of helemaal af te sluiten bij drukte en dat zou enorme financiële schade opleveren voor de winkeliers.”

Landelijke invoering

Dominique van Elsacker deelt die mening in grote lijnen, zegt ze tegen Metro. Van Elsacker is directeur van Urban Department Store Rotterdam, een stichting voor winkeliers en winkelpandeigenaren in het centrum van Rotterdam. „Het draagt niet bij aan een plezierige winkelbeleving, maar als het nodig blijkt, dan gaan we dat netjes toepassen.”

Wel zou ze het liefst zien dat die plicht meteen landelijk ingevoerd wordt. „Ik weet dat onze burgemeester daar niet over gaat, het landelijke aspect. Maar als het voor de ene stad wel geldt en voor de andere niet, dan help je de ondernemers daar niet mee”, zegt Van Elsacker.

