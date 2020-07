Meer Glee-leed: actrice vermist na boottocht, zoontje zat nog aan boord

Het begint op een horrorserie over een ooit zo vrolijke musicalserie te lijken. Nadat twee castleden eerder overleden, wordt nu Glee-actrice Rivera vermist.

Ook op social media denken ze dat een vloek op de cast rust.

Actrice Naya Rivera, vooral bekend dankzij haar rol van Santana Lopez in hitserie Glee, is vermist. De 33-jarige Rivera verdween gistermiddag tijdens een boottochtje met haar zoontje Josey op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië.

In het water gesprongen

De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Hij vertelde dat zijn moeder in het water was gesprongen, maar niet meer terug was gekomen, meldt The New York Times.

The "Glee" actress Naya Rivera, 33, was missing on Wednesday night as rescuers searched Lake Piru in California. The sheriff’s office said that it was searching for a “possible drowning victim." https://t.co/0EBr3kCoEk — The New York Times (@nytimes) July 9, 2020

De lokale autoriteiten zijn een grote zoekactie gestart. Er zijn onder meer duikers ingezet die in het meer zoeken naar Rivera. „Z zoeken naar een slachtoffer dat mogelijk verdronken is”, zegt de politie. Ook speurt de politie met helikopters naar Rivera.

Nog meer Glee-leed

The child pornography case against Mark Salling has officially been dismissed following his death. https://t.co/1tHbzUR7Na pic.twitter.com/kUUm8xiAKW — E! News (@enews) February 7, 2018

Mark Salling werd op 30 januari 2018 dood gevonden bij een rivierbedding in de buurt van zijn huis in Los Angeles. Hij was gestikt nadat hij zichzelf had verhangen. De 35-jarige acteur kampte met ernstige depressies, nadat hij bekende kinderporno in zijn bezit te hebben gehad. Hij zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen, maar hij besloot toch anders.

Mark speelde Noah Puckerman in Glee.

Gevaarlijke combinatie

#GleeFinale says goodbye with a touching tribute to the late Corey #Monteith in tearful and joyous two hour finale pic.twitter.com/zj89Qdk8vB — San Francisco Block-by-Block (@SFBlockbyBlock) March 21, 2015

In 2013 overleed hoofdrolspeler en zanger Cory Monteith, die de rol van Finn Hudson in Glee op zich nam, door een gevaarlijke combinatie van heroïne en alcohol. De acteur werd dood gevonden in zijn hotelkamer. Cory was verslaafd aan drank en drugs en had al meerdere pogingen gedaan om af te kicken. Glee won dat jaar een award bij de Teen Choiche Award. Actrice en zangeres Lea Michele was verloofd met Cory Monteith. Ze was ontroostbaar na zijn overlijden en zij tijdens de emotionele speech: „Cory zal voor altijd in mijn hart blijven.” Ook bedankte ze alle fans.

