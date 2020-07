Bij ons gaan de coronacijfers ‘goed’, maar hoe is het in andere landen?

Het coronavirus is nog steeds op zijn retour in Nederland, blijkt uit de cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag naar buiten bracht. De coronacijfers gaan – voor zover je het zo mag noemen – goed in ons land. Hoe is het elders?

Het officiële dodental door het coronavirus is opgelopen tot 6132. In de afgelopen week heeft het RIVM 19 sterfgevallen doorgekregen. Het is de eerste keer dat het instituut met een wekelijkse update komt. Tot vorige week gebeurde dat dagelijks, maar vanwege het lage aantal besmettingen is dat aangepast.

Negen mensen naar het ziekenhuis

Het RIVM kreeg negen meldingen van ziekenhuisopnames, sinds 1 juli zijn twee coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal opnames staat nu op 11.886. Verder is de ziekte in de afgelopen week 432 keer vastgesteld. Sinds het begin van de uitbraak hebben minstens 50.694 mensen de ziekte opgelopen, maar ook het werkelijke aantal coronagevallen ligt waarschijnlijk hoger.

De meeste patiënten denken dat ze thuis besmet zijn geraakt met het virus.

Coronacijfers elders: noodsituatie Israël

Door de heropleving van het coronavirus is in Israël sprake van een noodsituatie. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu gezegd tijdens een kabinetsberaad. „We zitten midden in een nieuwe corona-aanval. Het gaat om een zeer sterke uitbraak, wereldwijd én bij ons. Als we de verspreiding van het virus niet stoppen, is dat zowel slecht voor de gezondheid als voor de economie. Het zal veel burgers van de staat Israël het leven kosten”, waarschuwde Netanyahu.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is al verscheidene dagen verontrustend. Vrijdag kwamen er in 24 uur tijd voor het eerst meer dan duizend bij. Toen was de versoepeling van de lockdown al teruggedraaid. In gebedshuizen, feestzalen, bars en clubs mogen nog maar vijftig personen tegelijk binnen zijn. Dat waren er daarvoor 250. In andere afgesloten ruimtes mogen nog maar maximaal twintig mensen samenkomen.

De Israëlische regering heeft nu groen licht gekregen om zonder toestemming van het parlement noodmaatregelen te nemen om het coronavirus te bestrijden.

Iran meldt recordaantal doden

Iran heeft vandaag een recordaantal doden door het nieuwe coronavirus gemeld. In de afgelopen 24 uur bezweken tweehonderd mensen aan het virus. Dat is het hoogste aantal sinds afgelopen zondag, toen 163 sterfgevallen werden gemeld.

„Helaas hebben we in de afgelopen 24 uur tweehonderd van onze landgenoten verloren, wat het totale aantal slachtoffers van het virus op 11.931 brengt”, zei een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid op de staatstelevisie.

Iran wordt al enkele weken geconfronteerd met een toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen. „De verhoging van het dodental is zeer pijnlijk voor ons allemaal”, zei de woordvoerster . „Het is het resultaat van ons gedrag en de acties van ons allemaal.”

Melbourne: lockdown van zes weken

Melbourne gaat in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe beperkingen in de tweede stad van Australië blijven zes weken van kracht, maakte premier Daniel Andrews van de deelstaat Victoria vandaag bekend.

Inwoners mogen hun huis straks alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen, werken of medische zorg zoeken. Ook moeten allerlei ondernemingen de deuren sluiten en mogen horecazaken alleen nog eten bezorgen of laten afhalen.

„Ik snap dat zes weken misschien voelt als een eeuwigheid”, zegt de premier, die hamerde op de noodzaak de uitbraak onder controle te krijgen. „Gisteren passeerden we een grimmige mijlpaal. Het grootste aantal nieuwe gevallen in een dag tijd. Vandaag zijn we daar overheen gegaan.”

Geen nieuwe coronabesmettingen meer in Peking

De Chinese hoofdstad Peking heeft vandaag geen nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is de eerste keer sinds het begin van de nieuwe uitbraak vorige maand dat het aantal vastgestelde coronagevallen daar niet naar boven wordt bijgesteld.

Sinds het begin van de uitbraak rond de enorme Xinfadi-markt zijn zo’n 335 nieuwe coronagevallen ontdekt. De autoriteiten hebben sinds 11 juni meer dan 11 miljoen mensen getest op het coronavirus, ongeveer de helft van de inwoners van de metropool.

De autoriteiten zijn ook begonnen met het versoepelen van lokale lockdowns in de stad, maar waarschuwen ook dat het risico nog niet helemaal geweken is. „Geen nieuwe besmettingen is niet hetzelfde als geen risico”, zei een medische topfunctionaris.

Groot-Brittannië: meer dan 55.000 doden

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is de 55.000 al voorbij. Dat bericht persbureau Reuters, dat zich baseert op gegevens van Britse instanties.

Reuters zocht uit hoe vaak COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus, is genoemd in overlijdensverklaringen. Volgens die optelsom zou eind juni al sprake zijn geweest van 55.398 doden, ver boven het officiële dodental dat nu op ruim 44.000 staat.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die wereldwijd het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Zeker 287.000 mensen raakten besmet, veel meer dan in de meeste Europese landen.

Aantal coronadoden in India passeert de 20.000

Het aantal doden door het coronavirus in India is de 20.000 gepasseerd. Het land meldde vandaag 467 nieuwe sterfgevallen, waardoor het aantal is opgelopen tot 20.160. Het registreerde ook 22.252 nieuwe besmettingen, wat het totaal op 719.665 brengt.

Het aantal nieuwe infecties en sterfgevallen stijgt in het hoogste tempo in drie maanden tijd. De autoriteiten van het 1,3 miljard inwoners tellende land voerden in maart een strenge lockdown in, maar hebben die later weer versoepeld om de gehavende economie weer op gang te brengen.

Het officiële sterftecijfer per 10.000 mensen is nog steeds laag met 0,15, vergeleken met 3,97 in de Verenigde Staten en 6,65 in het Verenigd Koninkrijk, volgens een telling van persbureau Reuters. Critici zeggen dat er niet genoeg tests worden uitgevoerd waardoor het aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger ligt.

President Brazilië heeft coronasymptomen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft symptomen van de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, melden lokale media. De president die de dreiging van het virus herhaaldelijk heeft gebagatelliseerd en corona eerder vergeleek met een „kleine griep” heeft zich laten testen. De uitslag laat nog op zich wachten.

Bolsonaro zei gisteren tegen aanhangers voor het presidentiële paleis dat hij het ziekenhuis heeft bezocht om zich te laten testen, nadat lokale media meldden dat de president ziekteverschijnselen zou hebben. Volgens Bolsonaro is uit onderzoek in het ziekenhuis gebleken dat zijn longen „schoon” zijn.

Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land heeft volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore ruim 1,6 miljoen geregistreerde besmettingen. Het dodental staat op ruim 65.000. Alleen de Verenigde Staten hebben een hoger aantal besmettingen en stergevallen.

Meer dan 200.000 coronadoden in Europa

In Europa zijn nu meer dan 200.000 mensen bezweken aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt persbureau AFP vandaag op basis van een eigen telling.

Het Verenigd Koninkrijk (44.236), Italië (34.869), Frankrijk (29.920) en Spanje (28.388) zijn verantwoordelijk voor ruim twee derde van de 200.005 sterfgevallen die nu zijn geregistreerd op een totaal van 2.751.606 besmette gevallen in Europa. In Nederland zijn er tot nu toe 6132 mensen overleden aan Covid-19. In totaal hebben 50.694 personen in Nederland het virus opgelopen.

Europa is het werelddeel dat tot nog toe het zwaarst is getroffen door de coronapandemie.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.