Nederland schaft uit voorzorg nog onaf coronavaccin aan

Nederland wil met drie bondgenoten miljoenen doses kopen van een vaccin dat tegen het coronavirus zou moeten beschermen. Het is nog lang niet zeker dat het vaccin veilig is en werkt, maar die gok willen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië nemen. Als alles goed gaat, zou Nederland eind dit jaar mogelijk al een flinke partij kunnen krijgen, melden ingewijden.

De onderhandelingen van het viertal landen met de makers van het vaccin zijn volgens de bronnen nog niet helemaal afgerond. Nog niet alle landen zijn akkoord. Maar dat lijkt een formaliteit.

Eerlijk verdeeld

Als het vaccin veilig en effectief blijkt en op de Europese markt wordt toegelaten, houden de vier landen niet de hele aangekochte partij voor zichzelf. Die wordt eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, hebben minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn drie collega’s afgesproken.

Toch is de Europese Commissie niet blij met de actie van de ‘kopgroep’ van vier. De commissie wil zelf namens de lidstaten onderhandelen en voelt zich door het Nederlands-Duits-Frans-Italiaanse initiatief in de wielen gereden. De lidstaten hebben de commissie juist vrijdag daarvoor mandaat gegeven, zegt zij.

Wereldwijde wedloop

Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het virus beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de Verenigde Staten en Europa, om dat vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten, kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien.

Onderzoekers over de hele wereld werken aan meer dan tien potentiële vaccins, waarvan er sommige al op mensen worden getest. Van al die middelen is de slagingskans nog heel onzeker, maar toch wordt er al flink besteld. Zo hebben de VS onder meer 400 miljoen doses besteld van een vaccin dat door de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld.

Thailand

Een van de landen die voorop lijkt te lopen met het vaccin in Thailand. Onlangs was er al een succesvolle test op muizen en nu wordt het vaccin ook open getest.

