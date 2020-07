Studentenorganisaties openen meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

Studentenorganisaties de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een online meldpunt voor studenten die tussen 16 juli en 16 augustus toch reiskosten moeten maken voor lessen of stages.

Iets wat niet gedekt wordt door het studentenreisproduct, omdat dat dan niet geldig is. Tot ongenoegen van de studentenorganisaties.

Door de coronacrisis zoeken onderwijsinstellingen naar alternatieve vormen van lesgeven. Dit om vertraging te voorkomen, zegt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. „We begrijpen de noodzaak hiervan maar het kan niet zo zijn dat studenten daar de rekening voor moeten betalen.”

Opgelopen achterstanden

De organisaties kregen de afgelopen weken meerdere meldingen binnen van studenten die door de coronacrisis hun stage in de zomermaanden moeten inhalen. Ook werkgroepen en colleges zijn in de zomervakantie en weekendonderwijs niet uitgesloten. Om de door de coronacrisis opgelopen achterstanden bij studenten in te halen, kunnen universiteiten en hogescholen in de weekenden opengaan.

Behalve de reiskosten die studenten hiervoor moeten maken, zijn LSVb en ISO ook „niet gelukkig” met dat laatste. „De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het hoger onderwijs, waardoor veel is gevraagd van medewerkers en docenten”, zegt ISO-bestuurslid Leon van der Neut. „Het ISO hecht belang aan een rustperiode voor zowel medewerkers als studenten.”

Keuze van onderwijsinstellingen zelf

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft tijdens het debat gezegd dat de keuze hiervoor bij de onderwijsinstellingen zelf ligt. Muns plaatst daarbij een kanttekening. „Hoewel het ministerie aangeeft dat het niet de bedoeling is onderwijsinstellingen te stimuleren om bijvoorbeeld in avonden of weekenden onderwijs te laten verzorgen”, zegt hij, „heeft de minister vorige maand zelf de deur hiervoor opengezet door te zeggen dat studievertraging op zo’n manier kan worden ingelopen.”

Met de lancering van het meldpunt hopen de studentenorganisaties een beter beeld te krijgen van de kosten en de omvang van de groep studenten die nu zomeronderwijs moeten volgen.

Lees ook: ‘Corona-uitbraak onder Rotterdamse studenten is alarmerend’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.