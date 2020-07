Boeren mogen in het noorden weer met tractoren demonstreren

Boeren mogen in het noorden van het land weer demonstreren met trekkers. Het verbod wordt in de Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Friesland niet verlengd. Dat hebben de drie Noordelijke veiligheidsregio’s zondagmiddag laten weten. Het verbod geldt tot maandagochtend 07.00 uur.

„De voorzitters van de drie veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen”, schrijven de veiligheidsregio’s. „Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden.”

Reden voor het verbod, dat een week geleden van kracht ging, was volgens veiligheidsregio’s dat eerdere demonstraties leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

Kort geding

Via een kort geding wilde Farmers Defence Force het verbod donderdag van tafel krijgen. Een veiligheidsregio zou volgens hen niet bevoegd zijn om een dergelijk verbod op te leggen. De rechter was er daar niet mee en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s Groningen en Friesland benadrukken dat het niet verlengen van het verbod „geen vrijbrief is voor blokkades met landbouwvoertuigen of voor ander onveilig gedrag”. De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe zegt boeren de ruimte te willen geven om hun punt te maken, „maar wel op een veilige en verantwoorde manier”.

Er gelden nu nog demonstratieverboden voor tractoren in de regio IJsselland en in de gemeente Nijmegen. Boeren mogen sinds zaterdagavond tot maandag 20 juli niet meer met tractoren demonstreren in Nijmegen. In IJsselland geldt het verbod tot vrijdag 17 juli 18.00 uur.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad kondigde zondag aan om het onderwerp maandagavond te bespreken met de 25 veiligheidregio’s.

