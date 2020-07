Diepgaand onderzoek Defensie naar ‘onwenselijk gedrag’ Onderzeedienst

Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een onderdeel van de marine, leiden nu tot een onderzoek. Dat er meldingen van worden gemaakt, is belangrijk, „want dan kunnen we er ook wat aan doen.”

Defensie is een onderzoek begonnen naar mogelijke sociale onveiligheid bij de Onderzeedienst, het onderdeel waar de onderzeeboten onder vallen. Vorige week is nog een militair geschorst wegens ongewenst gedrag.

Werken op en onder water. En dat zo stil mogelijk… De Walrus Klasse kan wereldwijd worden ingezet voor geheime missies. Daarom werk je bij de Onderzeedienst in hechte teams en worden collega’s vaak vrienden voor het leven.https://t.co/QnD2MYD7Zkhttps://t.co/99XjjhNJVq pic.twitter.com/9O1Qw4YJ0Y — Onderzeedienst Koninklijke Marine (@ozd_czsk) June 20, 2020

Ongewenst gedrag

De afgelopen twee jaar zijn er volgens het ministerie vier officiële meldingen gedaan wegens ongewenst gedrag bij het onderdeel van de marine. Het gaat onder meer om meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat leidde in twee gevallen tot een aangifte. Één zaak – waarin drie militairen zijn geschorst – komt volgende week voor de rechter.

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) gaat de cultuur onderzoeken binnen de Onderzeedienst. „Die zou mogelijk negatief van invloed zijn op een sociaal veilige werk- en leefomgeving”, zegt het ministerie. Na de zomer wordt meer bekend over het onderzoek.

“Een omgeving waarin we met respect met elkaar omgaan en waarbij we elkaar aanspreken op onacceptabel gedrag. (..) Tegelijkertijd ben ik blij dat mensen melding maken van dit soort situaties. Dat is belangrijk, want dan kunnen we er ook wat aan doen.” https://t.co/W8Tk23ePCL — Rob Hunnego (@Hunnego) July 8, 2020

Meldingen

Wat Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer betreft moet iedereen bij de marine kunnen rekenen op een veilige werk- en leefomgeving. „Dat is een omgeving waarin we met respect met elkaar omgaan en waarbij we elkaar aanspreken op onacceptabel gedrag”, licht hij toe.

„Vanuit de Onderzeedienst hebben we signalen opgevangen van onwenselijk gedrag. Dat neem ik bijzonder serieus en dus ondernemen we stappen. Tegelijkertijd ben ik blij dat mensen melding maken van dit soort situaties. Dat is belangrijk, want dan kunnen we er ook wat aan doen.”

Veiligheid

Verbetering van de veiligheid is een topprioriteit voor Defensie. Uit een rapport in 2018 van de commissie-Giebels bleek dat de sociale veiligheid bij Defensie onvoldoende is. Door de gesloten cultuur zijn mensen niet snel geneigd om melding te doen van deze zaken, aldus het rapport. Een andere commissie concludeerde onlangs nog dat de veiligheid bij Defensie niet snel genoeg verbetert.

